Las Fiestas en Memoria del Auto de Fe aumentan su presencia en colegios: "Queremos que entiendan el daño de los bulos"

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas en Memoria del Auto de Fe aumentarán su presencia en colegios. "Queremos que las nuevas generaciones entiendan que los bulos pueden hacer tanto daño como hace siglos", ha dicho el presidente de Guardias de Santiago, Chechu Ciarreta.

Del 7 al 9 de noviembre Logroño volverá a mirar a su pasado con 'Las Brujas de Zugarramundi', tal y como ha presentado hoy en rueda de prensa la concejala de Festejos, Laura Lázaro junto a Ciarreta y la vicepresidenta de la Asociación Histórico Cultural Guardias de Santiago, Erika Ferreira.

También ha participado la investigadora del IER, escritora y conferenciante Rosa María Sandín y han estado presentes el tesorero y la secretaria de la asociación, Jesús Domínguez y Cristina Irazola, quienes han acudido caracterizados de inquisidor y bruja, respectivamente.

Estas jornadas recuerdan la memoria del Auto de Fe de 1610, considerado el más importante de la Inquisición española, al que asistieron cerca de 30.000 personas en una ciudad que entonces apenas contaba con 6.000 habitantes.

En aquel proceso, 53 personas fueron juzgadas y once fueron condenadas a morir en la hoguera acusadas de brujería, en su mayoría procedentes de los valles navarros y de Zugarramurdi.

"Estas jornadas son un ejemplo de cómo Logroño utiliza su historia para construir convivencia, pensamiento crítico y cultura", ha señalado la concejala de Juventud.

"No se trata de recrear el sufrimiento, sino de aprender de lo que pasó y de reforzar valores fundamentales como el respeto y la justicia", ha resaltado.

El presidente de Guardias de Santiago ha señalado que, este año, se cumple una década desde que esta entidad emprendió la "aventura de recuperar un capítulo importante de nuestra historia".

El objetivo es "divulgar, reflexionar y mantener viva la memoria de quienes fueron injustamente perseguidos y condenados durante aquel proceso inquisitorial de 1610".

Ha ensalzado la figura de Alonso de Salazar y Frías, que "se atrevió a dudar e investigar". "Él es, sin duda, uno de los símbolos de nuestras fiestas y de nuestras reflexión colectiva: la búsqueda de la verdad y la justicia por encima del miedo y la mentira", ha dicho.

Durante los días previos, miembros de la asociación están visitando cuatro colegios, un centro de día, una residencia de personas mayores y a la asociación Igual a Ti.

"Queremos que las nuevas generaciones entiendan que, actualmente, los bulos, los prejuicios y las falsas acusaciones puede hacer tanto daño como hace cuatro siglos", ha explicado.

Por eso, ha dicho, llevan "la historia como una herramienta de convivencia, de respeto y de reflexión". Para ello, además, cuentan con el apoyo de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja.

Ha indicado que esta entidad seguirá trabajando para que estas fiestas, ya reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Local por el Ayuntamiento de Logroño el 5 de diciembre de 2019, alcancen el próximo paso, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Ha invitado a todos y a todas "a participar y recorrer nuestras calles, disfrutar del ambiente y, sobre todo, a reflexionar sobre lo que la historia nos enseña: que la verdad, la empatía y la razón son las mejores herramientas para construir un presente más justo y un futuro más humano".

TRES DÍAS PARA VIVIR LA HISTORIA

La programación incluye más de treinta actividades entre recreaciones históricas, pasacalles, conferencias, espectáculos familiares, teatro, música, magia y un mercado de artesanía y grastronomía en la Plaza del Espolón.

El viernes 7 de noviembre se inaugurará el Mercado de la Brujería a las 12:00 horas. Además, se podrá disfrutar de uno de los platos fuertes para la divulgación, la conferencia 'La verdad de una mentira. La realidad del Auto de Fe de Logroño en 1610'.

Será a las 19:00 horas, en el IRJ, a cargo de Rosa María Sandón, docente e investigadora del IER. Se unen pasacalles y actuaciones teatrales y musicales durante toda la jornada.

El sábado 8 se desarrollarán los actos centrales, entre ellos el pasacalle 'Camino al Akelarre' a las 18:30 horas desde El Espolón, la representación del Akelarre a las 19:00 horas en el Parque del Ebro y la Procesión de la Cruz Verde a las 20:00 horas desde la calle Once de Junio, culminando con la escenificación del Auto de Fe de 1610 en la Concha del Espolón a las 20:30 horas.

El domingo 9 tendrá lugar el Homenaje en el Bosque de la Memoria, en el Parque del Ebro a las 13:30 horas, donde once olmos recuerdan a las once víctimas ejecutadas en 1610. El acto cumple quince años desde su inauguración y propone un espacio para la reflexión colectiva.