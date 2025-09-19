Las fiestas de San Mateo 2025 se inician mañana con el lanzamiento del cohete en la plaza del Ayuntamiento

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lanzamiento del cohete a las 12,00 horas en la plaza del Ayuntamiento abrirá las fiestas de San Mateo y 68ª Vendimia Riojana mañana, sábado, 20 de septiembre. A continuación, la programación musical de este año comenzará a hacerse patente con la sesión musical que ofrecerá la DJ Carmen de la Fuente en la misma plaza. La música de charanga de las diferentes peñas de la ciudad tomará el relevo en diversas zonas de a partir de las 12,30 horas, La Brigada (La Alegría) en el Casco Antiguo, Strapalucio (La Rondalosa) en el entorno del Ayuntamiento, El Estropicio (La Rioja) en la zona Centro y Este, y La Pacharanga (La Uva) en la zona de Pérez Galdós y Chile.

'La Morrete Party' será una de las protagonistas de esta primera jornada festiva con cuádruple convocatoria en la plaza de San Bartolomé, de 13,00 a 16,00 h, 'El vermú after cohete'; de 16,00 a 19,00 h, '¿Quién dijo fiesta con semejante fiesta?'; de 19,00 a 20,30 horas, Una fiesta Bárbara'; y de 20,30 a 22,00 horas, 'El apoteósico final'. Música de DJs y un canto a la diversidad.

La música será también hilo conductor de la actividad de tarde. A partir de las 17,00 h, en la plazuela Alonso Salazar con el espectáculo 'Bambino Open Air'. La charanga de la Peña La Alegría recorrerá el recinto ferial a partir de las 17,00 h, la Ronda Wesyké de la Peña Áster las zonas peatonales desde las 18,00 horas y la charanga de La Uva el Casco Antiguo a la misma hora.

En la Peña La Unión habrá un tardeo a las 16,30 horas que incluye karaoke y juegos de mesa. También en clave lúdica, la asociación Ñ-Games propone un taller de juegos de mesa de 17,00 a 20,00 horas en la vía Luisa Marín Lacalle. A las 17,30 horas está prevista la inauguración de la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería en el Paseo del Espolón.

Y a la misma hora, se disputarán en el Frontón Javier Adarraga nuevos partidos de la previa del torneo de pelota a mano de San Mateo. El XIII Festival folclórico internacional de la Vendimia 'Nieves Sáinz de Aja', con grupos de danzas de Loroño, Burgos y Badajoz será otro de los referentes de la jornada a partir de las 18,30 horas en el Paseo del Espolón. La tarde también tendrá actividades diversas convocadas por colectivos ciudadanos.

Así, a las 18,30 horas habrá una degustación de preñaos en la plaza de San Agustín organizada por la Peña Aster; a las 19,00 horas, una actuación folclórica en el escenario de la Federación de casas regionales de la Glorieta del Doctor Zubía. También a las 19,00 h habrá bingo musical en la sede de la Peña Los Brincos, y la Peña Rondalosa emprenderá una ronda vespertina desde su sede. Los conciertos del 'Parrilla' se pondrán en marcha mañana con una concentración de DJs que se desarrollará desde las 19,00 horas en la plaza del Parlamento.

Las ciudades hermanadas también estarán presentes con la actuación a partir de las 20,00 horas de la banda 'Harmonie La Nèhe' de Dax en la plaza Primero de Mayo. La Peña La Simpatía entregará a las 20,00 horas su galardón Simpático del Año y a la misma hora, habrá música en el Parque Gallarza del programa 'Bailando en plata' con Son&Do. Los 40 también tendrán doble convocatoria en la primera jornada festiva en el Paseo del Espolón, a las 20,30 horas, 'Vendimia Classic Fiesta Ochestera', con Edu Naranjo; y a las 23,30 horas, tomará el relevo Dani Moreno 'El Gallo' con 'Vendimia los 40 San Mateo'.

En la Casa de Andalucía habrá disco móvil a las 20,30 horas A la misma hora, habrá también concierto de la Charanga Tsunami Show de la Peña Los Brincos en su sede y una degustación de croqueta de jamón en la sede de la Peña Los Brincos. Para cerrar la jornada, se han programado también la disco móvil 'De fiesta en fiesta' con Omar Echaure en el parque de La Cometa (23,00 horas); un concierto de Makoki, el Can y su grupo Vela en la sede de la Peña La Rioja; y la animación de la charanga Strapalucio y la Peña Rondalosa en el Casco Antiguo ya pasada la medianoche.

El programa completo de las actividades lúdicas y culturales de la semana de San Mateo está disponible en la web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es