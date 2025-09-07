La figura de la cupletista internacional Raquel Meller en un curso de verano de la UR sobre patrimonio musical

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La figura de la artista Raquel Meller, de ascendencia riojano-aragonesa y una de las grandes estrellas del cuplé a nivel internacional, protagoniza el Curso de Verano sobre Patrimonio Musical que se celebra del 8 al 10 de septiembre.

Esta actividad, gestionada por la Fundación de la UR, se organiza juntamente con el Instituto de Estudios Riojanos (IER) y cuenta con la colaboración del Departamento de Ciencias Humanas y la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja (EMYDUR).

Está dirigido por Teresa Cascudo García-Villaraco, Catedrática de Universidad del Área de Música y coordinado por Enrique Encabo Fernández, profesor titular del Área de Música de la Universidad de Murcia.

El programa contempla nueve sesiones que se celebrarán en horario de mañana y tarde en formato online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja. En concreto, el horario será el lunes, de 17,00 a 19,00 horas; el martes 9 de septiembre, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y el miércoles día 10, de 10,00 a 14,30 horas (horario provisional).

El curso realizará una aproximación a los diversos significados que la escena del cuplé ofrece. Posteriormente se analizará la figura de Raquel Meller, atendiendo a la construcción de la celebridad femenina a comienzos del siglo XX e, igualmente, mediante una mirada feminista, dado que la artista, como otras contemporáneas, alcanzó un poder y una independencia económica y sentimental superiores al estatus atribuido a la mujer por unas sociedades eminentemente heteropatriarcales.

Además, se analizarán los ritmos y sonidos que pueblan la escena del cuplé, los circuitos teatrales y comerciales del momento, así como las giras americanas de las artistas en las primeras décadas del siglo XX. Por último, dado el carácter de estrella cinematográfica de Raquel Meller, se situará su figura dentro de la escena fílmica que transita del cine silente al sonoro.

Este curso está principalmente dirigido al estudiantado de grado y posgrado de musicología, pero igualmente a aquellos estudiantes provenientes de los estudios musicales, teatrales, cinematográficos, humanidades, historia del arte o literatura. No obstante, puesto que no se requieren conocimientos previos, está abierto a cualquier persona interesada en el tema.

Además de aproximar a la figura de Raquel Meller y otras artistas contemporáneas, este Curso de Verano pretende ofrecer una visión general de la escena del cuplé, observar con perspectiva de género estas figuras femeninas, aportar información sobre los circuitos teatrales y las giras americanas de las estrellas del cuplé durante las primeras décadas del siglo XX, junto con el análisis de músicas y sonidos que pueblan esta escena y los intercambios artísticos, estéticas y comerciales que se dan en la misma.

Para asistir a este Curso, es necesario realizar la inscripción en el enlace https://matriculaformacion.unirioja.es/fc/. La cuota es de 30euro, siendo gratuita para estudiantado matriculado en centros universitarios y educación superior.

Para formalizar la matrícula es necesario presentar una fotocopia del DNI/Pasaporte (vigente), bien mediante la inscripción online, (apartado "documentación" para poder incluir el documento escaneado requerido) o bien enviándolo a través de este correo electrónico (indicando nombre, dos apellidos y curso en el que desea matricularse): formacioncontinua@unirioja.es. La Universidad de La Rioja se reserva del derecho de anular o posponer el inicio de un curso, si éste no cuenta con el número mínimo de alumnos/as exigidos.

RAQUEL MELLER

Raquel Meller (1888-1962), que fue una de las grandes estrellas del cuplé a nivel internacional, tenía raíces riojanas. Su madre era oriunda de Inestrillas, donde la artista pasó una parte de su infancia. Posteriormente, su familia acabó instalándose en Barcelona, ciudad en la que obtendría sus primeros éxitos en el Teatro Arnau.

A partir de este momento se consagraría internacionalmente con sus personalísimas interpretaciones de los cuplés del maestro Padilla, entre ellos los famosos 'El relicario' y 'La violetera'. Icono de belleza de una época, se convirtió también en estrella cinematográfica en el país francés, alcanzando su fama diversos países de Europa, los Estados Unidos y otros territorios americanos.

Admirada por intelectuales y artistas como Sarah Bernhardt, Charles Chaplin, Enrique Gómez Carrillo, María Guerrero o Tórtola Valencia, este curso pretende comprender su figura e importancia en la escena del cuplé.

Siendo una artista polifacética, los temas y sesiones abordan diferentes aspectos presentes en "la divina" Meller así como en otras artistas contemporáneas.