La Filmoteca Rafael Azcona dedica noviembre a Rafael Azcona y Maurice Pialat con ocho películas

Archivo - Filmoteca 'Rafael Azcona' de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona ofrecerá durante el mes de noviembre ocho sesiones cinematográficas que darán continuidad a los ciclos 'Universo Azcona' y la retrospectiva dedicada a Maurice Pialat, junto con una nueva propuesta de 'Estrenos sin estrenar'.

Las proyecciones tendrán lugar los martes y miércoles, del 3 al 25 de noviembre, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo.

La programación comenzará el martes, día 3, con 'Moros y cristianos', comedia dirigida por Luis García Berlanga y escrita junto a Rafael Azcona.

La película, estrenada en 1987, sigue a una familia propietaria de una fábrica de turrones que viaja a Madrid para promocionar sus productos en una feria gastronómica, pese a la oposición del patriarca, don Fernando Planchadell, reacio a cualquier innovación.

El reparto reúne a Fernando Fernán Gómez, Verónica Forqué, Agustín González, Chus Lampreave y José Luis López Vázquez, entre otros intérpretes.

El miércoles, 4 de noviembre, será el turno de 'Sous le soleil de Satan' ('Bajo el sol de Satán'), de Maurice Pialat.

Esta adaptación de una novela de Georges Bernanos, estrenada en 1987, aborda la agonía espiritual de Donissan, un sacerdote rural que trata de escapar de la desesperación y se enfrenta a una lucha constante entre el bien y el mal. Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire y el propio Pialat forman parte del reparto. La película se proyectará en versión original en francés con subtítulos en español.

El ciclo 'Universo Azcona' continuará el martes 10 de noviembre con 'María querida', dirigida por José Luis García Sánchez en 2004 y escrita junto a Rafael Azcona. La película se aproxima a la vida y el pensamiento de María Zambrano a través de Lola, una joven periodista que, tras conocer la trayectoria de la filósofa con motivo de la concesión del Premio Cervantes, decide hacer una película sobre ella.

Pilar Bardem, María Botto, María Galiana y Juan Diego figuran entre sus intérpretes.

La retrospectiva de Pialat proseguirá el miércoles 11 de noviembre con 'À nos amours' ('A nuestros amores'), película francesa de 1983 protagonizada por Sandrine Bonnaire. Su personaje, Suzanne, tiene 16 años y busca fuera de casa una vía de escape de un entorno familiar marcado por los conflictos, la tensión y las relaciones difíciles con sus padres y su hermano. La sesión será en versión original en francés subtitulada en español.

El martes 17 de noviembre llegará 'Esperpentos', otra de las películas vinculadas a Rafael Azcona, con dirección y guion de José Luis García Sánchez y Azcona. Ambientada en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, sigue a don Manolito y don Estrafalario, dos personajes que recorren las obras teatrales de Valle-Inclán, prohibidas por orden gubernativa. Juan Diego, Juan Luis Galiardo, Adriana Ozores y Pilar Bardem forman parte del reparto de esta película estrenada en 2008.

El miércoles 18 de noviembre, Maurice Pialat regresará a la pantalla con 'Van Gogh', su película de 1991 sobre los últimos meses de vida del pintor. En mayo de 1890, Vincent van Gogh se instala en Auvers-sur-Oise, donde continúa pintando mientras mantiene una relación cercana con el doctor Gachet y su hija Marguerite y alterna sus estancias con visitas a su hermano Théo. La película se detiene en las dificultades personales y artísticas del pintor, interpretado por Jacques Dutronc. Se proyectará en versión original en francés con subtítulos en español.

La siguiente cita del 'Universo Azcona' será el martes 24 de noviembre con 'Los muertos no se tocan, nene', dirigida por José Luis García Sánchez y estrenada en 2011, a partir de una novela de Rafael Azcona. Ambientada en Logroño en 1959, la historia comienza cuando Fabianito, un adolescente de catorce años, presencia los preparativos del velatorio de su bisabuelo, un conocido ciudadano de la localidad.

Mientras la familia espera la llegada del alcalde, el joven descubre el amor y los acontecimientos se suceden hasta desencadenar situaciones cómicas e imprevisibles. La película cuenta, entre otros, con Silvia Marsó, Carlos Iglesias, Blanca Romero, Carlos Álvarez-Nóvoa y María Galiana.

Por último, el miércoles 25 de noviembre, el ciclo 'Estrenos sin estrenar' presentará 'Las corrientes', película argentina de 2025 dirigida por Milagros Mumenthaler. La protagonista, Lina, una estilista de 34 años que se encuentra en la cima de su carrera, experimenta un cambio inesperado tras una entrega de premios en Suiza.

De regreso a Buenos Aires, guarda silencio sobre lo sucedido mientras comienza a aflorar un pasado que creía haber dejado atrás. La cinta, de 104 minutos, está protagonizada por Isabel Aimé Gonzalez Sola, Esteban Bigliardi y Jazmín Carballo.

Todas las sesiones tendrán lugar a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo, situada en la calle Calvo Sotelo, 11, de Logroño.

Las entradas tienen un precio de 2,50 euros y de 2 euros para los titulares del carné joven. Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.