La Filmoteca Rafael Azcona inicia un ciclo dirigido al cine brasileño de tinte social y político

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Brasil es el país en el que se fija la Filmoteca Rafael Azcona en el mes de noviembre, con una programación que incluye hasta cuatro cintas producidas en este país, que llegan además impregnadas por la situación política que allí se vive y con un marcado carácter social. El ciclo arranca mañana martes día 9 de noviembre y se extenderá también durante la semana que viene, para dejar luego un cierre de la programación donde la mujer y los clásicos toman el testigo.

La Filmoteca inició su programa de noviembre la pasada semana, con la recuperación de la cinta de culto 'El día de la Bestia', de Álex de la Iglesia, y la proyección del estreno sin estrenar iraní 'Yalda, la Nuit du pardon'. Esta semana inicia el ciclo de cine brasileño con los pases mañana martes día 9 de 'Hoje eu quero voltar sozinho (A primera vista)', una cinta de 2018 dirigida por Daniel Ribeiro y que fue nominada a mejor película latinoamericana en los Premios Forqué; y el miércoles día 10 de 'Bacurau', dirigida por Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y que fue premiada en Canner y en Sitges en 2019.

El ciclo se completará la semana que viene con la proyección de 'Três Veroes (Tres veranos), un retrato del Brasil contemporáneo justo antes de la tragedia de 2018, dirigido por Sandra Kogut y premiado en Málaga en 2020, que llegará a la Filmoteca el martes día 16. El miércoles día 17 será el turno de 'Benzinho (Siempre Juntos)', dirigida por Gustavo Pizzi y que fue proclamada mejor película iberoamericana en Málaga, y obtuvo el interés de Sundance.

MUJERES Y RESISTENCIA

La programación de noviembre en la Filmoteca se completa el día 23 con la proyección de 'Mujeres Republicanas', documental dirigido en 1995 por Javi Larrauri y englobado dentro de las jornadas 'Mujeres y Resistencia(s)' del Grupo de Igualdad de Género de la Universidad de La Rioja.

El día 24 tomará el testigo 'Here we are (Siempre Contigo)', un estreno sin estrenar procedente de Israel y dirigido por Nir Bergman; y el día 30 cerrará el programa un mito que une los nombres de Berlanga, Azcona y Fernán Gómez: la recordada 'Moros y Cristianos', del año 95.

El ciclo mantiene una vez más el horario de las 19,00 horas para la proyección de las cintas, a un precio único de 2,5 euros (2 euros con Carné Joven), y con venta ya abierta a través de entradas.com. La sala mantiene las medidas sanitarias de uso obligatorio de mascarilla durante la proyección y mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras.