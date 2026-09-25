La Filmoteca Rafael Azcona retoma en octubre su programación con 8 películas y 2 nuevos títulos del 'Universo Azcona'

Archivo - Filmoteca 'Rafael Azcona' de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona retoma en octubre su programación habitual después del parón de los meses de agosto y septiembre con ocho películas que combinan cine español, títulos internacionales y dos propuestas diferenciadas: la retrospectiva dedicada al director francés Maurice Pialat y la continuidad del 'Universo Azcona', que este mes incorpora tres películas con guion firmado por el reconocido riojano.

La cartelera incluye además una sesión especial con motivo del Día del Cine Español y un nuevo 'Estreno sin estrenar'. Todas las proyecciones tendrán lugar a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.

La vuelta de la Filmoteca coincidirá el martes, 6 de octubre, con la celebración del Día del Cine Español, para la que se ha programado 'La escopeta nacional', dirigida por Luis García Berlanga y con guion de Rafael Azcona y el propio Berlanga.

Estrenada en 1978, esta comedia de 95 minutos sigue a un fabricante catalán de porteros electrónicos que viaja a Madrid acompañado de su amante para asistir a una cacería que él mismo ha organizado con el objetivo de relacionarse con miembros de la alta sociedad española.

En la finca del marqués de Leguineche se encontrará con un variado grupo de personajes y situaciones tan absurdas como disparatadas. Rafael Alonso, Luís Escobar y Antonio Ferrandis encabezan el reparto.

Al día siguiente, el miércoles, 7 de octubre, llegará el primer 'Estreno sin estrenar' del mes: 'Solomamma', dirigida por Janicke Askevold. La producción noruega, rodada en noruego en versión original subtitulada y con una duración de 99 minutos, cuenta la historia de Edith, una periodista de 40 años que decide afrontar la maternidad en solitario mediante una donación de esperma.

Las dificultades de la crianza hacen que tema no ser suficiente para su hijo y, cuando descubre inesperadamente la identidad del donante, decide buscarlo con el pretexto de entrevistarle a él y a su empresa tecnológica. Lisa Loven Kongsli, Herbert Nordrum y Celine Engebrigtsen protagonizan la película.

El 'Universo Azcona' tomará el relevo el martes, 13 de octubre, con 'La miel', película dirigida por Pedro Masó en 1979 y escrita junto a Rafael Azcona. Con 100 minutos de duración, la película sigue a don Agustín, un profesor de escuela que visita a la familia de su antiguo alumno Paco.

La madre del joven le pide que ejerza su influencia sobre él para ayudarle a labrarse un futuro, una tarea que el profesor acepta presionado además por su hermana, aficionada al bingo.

La situación dará un giro cuando Agustín empiece a sospechar cuál es realmente el oficio de la madre de Paco. Jane Birkin, Agustín González y José Luis López Vázquez forman el reparto principal.

La primera de las dos propuestas de la retrospectiva 'Maurice Pialat' se proyectará el miércoles, 14 de octubre. Será 'L'Enfance nue' ('La infancia desnuda'), película francesa de 1968, rodada en francés en versión original subtitulada y con una duración de 83 minutos.

El filme presenta la historia de François, un niño de nueve años que, después de ser abandonado por sus padres, es acogido por una familia obrera.

Sus graves problemas de comportamiento hacen que la familia no pueda hacerse cargo de él y los servicios sociales buscan un nuevo hogar de acogida, esta vez junto a una pareja mayor que ya cuida de otro niño abandonado.

La programación del 'Universo Azcona' continuará el martes, 20 de octubre, con 'El divorcio que viene', también dirigida por Pedro Masó y escrita junto a Rafael Azcona.

La comedia, estrenada en 1980 y de 110 minutos de duración, gira en torno a Pepe, casado con Amparo, pero enamorado de Mónica, la mujer de su mejor amigo Luis.

Los enredos sentimentales se multiplican en un grupo de personajes descontentos con sus respectivos matrimonios y pendientes de la inminente aprobación del divorcio en España. José Luis López Vázquez, José Sacristán y Amparo Soler Leal encabezan el reparto.

La retrospectiva dedicada a Pialat tendrá su segunda cita el miércoles, 21 de octubre, con 'Nous ne vieillirons pas ensemble' ('Nosotros no envejeceremos juntos'), producción francesa de 1972, rodada en francés en versión original subtitulada y con una duración de 103 minutos.

La película narra la relación entre Jean, un cineasta colérico y violento, y Catherine, su amante, y sigue los vaivenes de una pareja que se resiste a aceptar la disolución de su historia de amor. Marlène Jobert y Jean Yanne protagonizan este retrato de una relación marcada por los enfrentamientos, las reconciliaciones y las promesas incumplidas.

El martes, 27 de octubre, el 'Universo Azcona' recuperará '127 millones libres de impuestos', dirigida por Pedro Masó en 1981 y escrita junto a Rafael Azcona.

La película, de 118 minutos, se sitúa a comienzos de los años ochenta, en un contexto marcado por los escándalos relacionados con la evasión de capitales y la corrupción vinculada a los negocios inmobiliarios.

Su protagonista, Arturo Valgañón, empresario de la construcción interpretado por José Luis López Vázquez, debe afrontar el pago de una importante deuda bancaria y, ante la falta de recursos, idea un plan descabellado: fingir su propio secuestro para cobrar un rescate. Fernando Fernán Gómez y Amparo Soler Leal completan el reparto principal.

El mes se cerrará el miércoles, 28 de octubre, con otro 'Estreno sin estrenar': 'Was Marielle WeiB' ('Marielle lo sabe todo'), dirigida por Frédéric Hambalek. Esta producción alemana de 2025, rodada en alemán en versión original subtitulada y con una duración de 86 minutos, cuenta cómo Julia y Tobias afrontan una situación inesperada cuando su hija Marielle desarrolla de repente habilidades telepáticas.

La niña puede oír y ver lo que hacen sus padres incluso cuando no se encuentran en la misma habitación, una capacidad que hará aflorar secretos e inseguridades y pondrá a prueba la estructura familiar. Laeni Geiseler, Julia Jentsch y Felix Kramer protagonizan la película.

Todas las sesiones comenzarán a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo. El precio de las entradas es de 2,5 euros y de 2 euros para titulares del carnet joven. Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.