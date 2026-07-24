Este fin de semana, nuevas experiencias de 'Pasea La Rioja' para descubrir los espacios naturales protegidos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, propone este fin de semana cuatro actividades dentro del programa 'Pasea La Rioja', que recorrerán distintos puntos de la geografía riojana para acercar los espacios naturales protegidos, el patrimonio natural y los Centros de Interpretación tanto a la población local como a quienes visitan la región durante el verano.

Todas las experiencias interpretativas, que son gratuitas y dirigidas a todos los públicos, se desarrollarán en horarios y localizaciones especialmente adecuados para disfrutar del entorno natural durante la época estival.

La programación comenzará este viernes, día 24, con dos propuestas en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera. Por la mañana, tendrá lugar Naturaleza ante tus ojos, una actividad espontánea en el área recreativa de El Achichuelo en la que, acompañados por el equipo de guías intérpretes, los participantes descubrirán la riqueza natural que alberga este emblemático enclave a través de una experiencia de interpretación ambiental.

También el viernes por la tarde se celebrará 'No sin mi tote bag', la primera de las tres actividades programadas desde el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, de la serie Natura. Este taller propone transformar una camiseta usada en una bolsa de tela para las salidas al campo, fomentando la reducción, reutilización y reciclaje de residuos textiles.

Además de reflexionar sobre el impacto ambiental de la industria de la moda, los participantes elaborarán un complemento práctico para transportar el material necesario en sus excursiones, demostrando que la sostenibilidad comienza reutilizando lo que ya tenemos.

El programa se trasladará el sábado, día 25, hasta Matute con una de las novedades de este verano: 'Observación de mariposas nocturnas', una actividad organizada junto a ZERYNTHIA. A través de una sesión divulgativa y práctica en torno a una trampa de luz, los asistentes podrán observar de cerca mariposas nocturnas y otros insectos, descubriendo su extraordinaria diversidad, su función como polinizadoras y bioindicadoras, así como las principales amenazas que afrontan.

La actividad también abordará la problemática de la contaminación lumínica y sus efectos sobre la fauna nocturna, ofreciendo una experiencia participativa y respetuosa con la biodiversidad.

Las actividades concluirán el domingo, día 26, con Brieva a contra corriente, un paseo interpretativo dirigido a público adulto que recorrerá la ribera hasta el nacimiento del río para conocer los retos de conservación de las cuencas altas. La actividad incluirá también la visita al Centro Ictiológico de Brieva de Cameros, donde los participantes descubrirán el trabajo que se desarrolla para impulsar la conservación y recuperación de la trucha autóctona, poniendo en valor la importancia de preservar los ecosistemas fluviales de montaña.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org