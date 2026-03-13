Este fin de semana, trofeo de Orientación 'Ciudad de Calahorra' con 600 participantes

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Calahorra acoge este fin de semana el I Trofeo de Orientación 'Ciudad Calahorra'. Una cita deportiva que reunirá a unos 600 participantes procedentes de La Rioja, Navarra, Asturias, Cantabria, Castilla León, País Vasco, Cataluña y Extremadura y que supondrá una importante oportunidad para promocionar la ciudad y su entorno natural a través del deporte.

Serán dos jornadas deportivas, organizadas por el Club Riojano de Orientación en la Naturaleza con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra.

"Seguimos con nuestra apuesta firme por el deporte en Calahorra con pruebas como la que se desarrollará este fin de semana en la ciudad, que no solo fomenta la práctica deportiva, sino que además es un motor turístico y económico".

La celebración de competiciones deportivas "atrae a participantes y acompañantes que descubren nuestra ciudad y nuestro patrimonio cultural, gastronómico y natural", ha destacado el concejal de Deportes David Antoñanzas, en la presentación del Trofeo de Orientación 'Ciudad Calahorra', junto al presidente del club CRON, Miguel Herrero.

La prueba será puntuable para la Liga Norte y la Liga Aragonesa de Orientación. "Lo que lo convierte en una de las competiciones más relevantes del calendario nacional, por detrás del Campeonato de España", ha valorado Miguel Herrero, que ha subrayado "la idoneidad del entorno de Los Agudos para esta competición".