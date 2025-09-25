La firma de hipotecas en La Rioja volvió a subir en julio, un 45%, y suma trece meses de ascensos interanual.

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en La Rioja ha aumentado un 45%en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 25,02% a nivel nacional), hasta sumar un total de 290 operaciones y encadena trece meses de crecimiento.
Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 12,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En La Rioja se prestaron 30,44 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 59,01% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 15,6%.
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 385 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 48,26 millones de euros. De ellas, 2 fueron sobre fincas rústicas y 383 sobre urbanas.
De las 383 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en La Rioja, 290 fueron sobre viviendas; 5 en solares y 88 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 4 y en 3 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 87 hipotecas con cambios en sus condiciones, 80 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 700 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 503 correspondieron a viviendas, 31 a fincas rústicas, 160 a urbanas y 6 sobre solares.
DATOS POR CCAA.
Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se elevó en todas las regiones con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36%.
En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,12%), La Rioja (+59,01%) y Cantabria (+54,14%) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) en el lado contrario.