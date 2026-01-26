La firma de hipotecas en La Rioja vuelve a tasas positivas con un aumento del 5,8% en noviembre

Archivo - Plaza salón en la Gran Vía de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en La Rioja en noviembre ha subido un 5,8% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,43% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 290 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 9,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En La Rioja se prestaron 32,57 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en noviembre, un 20,42% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 13,3%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 377 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 36,9 millones de euros. De ellas, 0 fueron sobre fincas rústicas y 377 sobre urbanas.

De las 377 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en noviembre en La Rioja, 290 fueron sobre viviendas; 2 en solares y 85 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 2 y en 4 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 55 hipotecas con cambios en sus condiciones, 49 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 820 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 575 correspondieron a viviendas, 1 a fincas rústicas, 233 a urbanas y 11 sobre solares.

DATOS POR COMUNIDADES.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+54,30%), Comunitat Valenciana (+25,68%) y Andalucía (+25,17%).

Mientras, las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Aragón y Madrid con caídas del 9,23%, 7,35% y 3,28%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+81,14%), Canarias (+45,61%) y Comunitat Valenciana (+41,94%) marcando los mejores registros, salvo en Aragón, en donde se redujo un 1,86%.