La firma riojana SDi integra la empresa WebinLab y refuerza su crecimiento tecnológico a nivel nacional

SDi integra la empresa WebinLab y refuerza su crecimiento tecnológico a nivel nacional

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía riojana SDi, líder en soluciones digitales para pymes desde 1986, continúa fortaleciendo su crecimiento nacional, integrando a Webinlab, una empresa especializada en consultoría informática con sede en Albacete desde 2014.

Con un equipo que supera los 160 profesionales y presencia consolidada en Logroño, Calahorra y Murcia, SDi da un paso decisivo para reforzar su posicionamiento tecnológico. Con la integración de WebinLab, amplia su especialización en la implantación del software de gestión empresarial (ERP) Odoo.

Esta operación refuerza la propuesta de SDi como partner tecnológico integral, ofreciendo a las empresas un único proveedor para sus necesidades de software de gestión, infraestructuras, ciberseguridad, ecommerce y marketing digital.

Asimismo, SDi expande su presencia territorial, sumando Albacete como nuevo punto estratégico para dar soporte local y cercano a sus clientes.

La integración garantiza la continuidad de todos los proyectos activos de WebinLab, manteniendo los estándares de calidad, soporte y atención personalizada que caracterizan a ambas compañías.

Este movimiento se alinea con el modelo de crecimiento de SDi, basado en la incorporación de empresas tecnológicas de alto valor añadido para reforzar capacidades, ampliar talento y enriquecer su porfolio, sin perder la cercanía con clientes, partners y colaboradores.

SDi es un socio tecnológico global para pymes. Desde 1986 ayuda a empresas a digitalizar sus procesos a través de soluciones de ERP, CRM, BI, ecommerce, marketing digital, cloud, ciberseguridad, desarrollo a medida y consultoría tecnológica. Con más de 160 profesionales, es una de las compañías tecnológicas referentes del norte de España.

Fundada en 2014 en Albacete, WebinLab presta servicios de consultoría informática, implantación de Odoo, diseño web, programación a medida y WordPress, con una sólida experiencia en soluciones digitales para empresas.