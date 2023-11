Firmado el nuevo convenio de Hostelería que avanza en la profesionalización del sector y la regulación horario nocturno

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Avanzar hacia la profesionalización de los camareros, regulación del horario nocturno, mejoras en el sueldo y ahondar en la igualdad son algunas de las novedades que recoge el nuevo convenio de hostelería que este viernes han firmado sindicatos y empresarios para regular el sector y conseguir que "este no sea un trabajo de paso, sino que quieran quedarse aquí".

Así lo ha expresado el presidente de los hosteleros riojanos, Francisco Martínez Bergés, tras la firma del convenio colectivo de trabajo de la actividad de restaurantes, cafeterías, cafés-bares, salas de fiesta, casinos, pubs y discotecas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2022-2025.

Tras la firma, representantes de la parte empresarial y sindical

(Hostelería Riojana, UGT, CC.OO y USO) han comparecido ante los medios para destacar que el convenio sigue "por la misma línea" que en años anteriores pero con "importantes novedades", según ha indicado la responsable de UGT, Ana Cruz Llach.

En este convenio "hemos intentado regular las condiciones de trabajo y las jornadas y, como no puede ser de otra manera, también de los salarios". Además, añaden, "nosotros lo que entendemos que el registro de jornada tiene que ser veraz y que no se pueda manipular".

"Es fundamental dignificar al sector, que se aprecien a sus camareros que es el mayor capital que tienen".

"NOS HEMOS PUESTO DE ACUERDO"

Por su parte, Francisco Martínez Berges, presidente de Hostelería de La Rioja, ha afirmado que "cuando la política no entra por medio, se demuestra que somos capaces, tanto los sindicatos como la patronal, de ponernos de acuerdo".

Durante su intervención, Berges ha pedido también "dejar el mal augurio de que los camareros cobran mal o no cobran. Aquí está demostrado que no es real. Si firmamos un acuerdo, es porque estamos todos de acuerdo".

Según Berges, "no se necesitan camareros, lo que nos quejamos es que necesitamos profesionales. A nosotros lo que nos duele es subir sueldos a gente que no tiene interés en aprender o que no se quiere formar. Para nosotros pagarle a alguien que sabe, que se forma y que pone interés es bueno porque, al final, esa persona gana clientes".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, Manoli Lorenzo, ha destacado entre esas mejoras del convenio "la regulación del trabajo nocturno, que ahora se va a compensar en un 20 por ciento las horas que se pasen de las 00,30".

A pesar de estar conforme, Lorenzo ha explicado que "todavía queda mucho por hacer", sobre todo, en formación "porque es una base muy importante para los trabajadores".

"Queremos que ser camarero no sea algo de paso o de fin de semana sino tenerlo como un trabajo estable y digno".

En el convenio también se han incluido asuntos de violencia de género y de igualdad.

Finalmente, por parte de USO, Rubén Lafuente, ha indicado que con este convenio seguimos en el camino de "profesionalizar a sus trabajadores" y desde la parte sindical "entendemos que buscando esa profesionalización lo que tenemos que hacer es hacer atractivo trabajar en el sector".

"Lo que se ha conseguido es una mejora económica considerable además de una reducción en las horas anuales. También se valora el trabajo nocturno que era algo que hasta ahora se valoraba de muchas formas pero no legislado en el convenio y buscamos poco a poco convertir el convenio de hostelería en un convenio que recoja todo lo necesario para que la gente que trabaje en este sector considere su trabajo atractivo para ello".