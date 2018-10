Archivadas diligencias de acusaciones Legarra sobre el Centro de Menores

Actualizado 26/02/2015 14:32:47 CET

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe de la Rioja, Enrique Stern, ha archivado las diligencias sobre las acusaciones, en rueda de prensa, del presidente del PR+, Miguel González de Legarra, sobre el Centro de Menores 'Virgen de Valvanera', acerca de unas "supuestas prácticas de malos tratos" en dicha institución.

No obstante, en el escrito determina que la imputación de delitos "hecho a consciencia y con total conocimiento de su falsedad constituye un delito de calumnia hecho con publicidad". En este punto, ha señalado que la querella por calumnia, al no tratarse de personal funcionario o autoridad, no corresponde imponerla al Ministerio Fiscal, sino que debe ser "el perjudicado" el que "decida responder a estas acusaciones".

Ha recordado que decidieron abrir diligencias de investigación penal, a tener de la "alarma mediática" provocada por declaraciones de Legarra, en las que, entre otras cuestiones, señalaba que en el "centro internamiento los excesos verbales y físicos están a la orden del día", o que "los derechos de los menores están constantemente cuestionados cuando no vulnerados", así como denunciaba "los golpes, las palizas, las vejaciones físicas y morales, la utilización de celdas de castigo o aislamiento, la utilización de esposas y grilletes, los registros con desnudos integrales a los menores y las amenazas constantes a los menores".

ACUSACIONES FALSAS

Ante ello, dice el Fiscal que se comprobó que en el Centro de Menores de Menores Virgen de Valvanera, con ocasión de su funcionamiento se han abierto un total de "cinco diligencias judiciales, si bien todas ellas están relacionadas al cumplimiento de la medida por el mismo menor", tras las que se determina que "no es cierto que existan varias denuncias abiertas contra personal del centro".

También, se indica que "es falso" la afirmación vertida por Legarra sobre "cacheos con desnudo integral", así como que no se sacaba sangre sin autorización, ni se acredita la agresión al menor.

Para el fiscal, además "resulta sorprendente que se esté imputando de forma tan gratuita a un colectivo tan amplio de instituciones", ya que " en los más de diez años de existencia del Centro, jamás ni los distintos Jueces de menores de Logroño, ni ninguna de las Fiscales, pese a las frecuentes visitas y entrevistas a solas y reservadas con los menores han recibido la menor queja en el sentido apuntado".

Además, señala que "tampoco ningún abogado del turno de menores -profesionales igualmente afectados por la imputación- lo ha manifestado, ni ninguno de los progenitores de los internos; ni siquiera uno solo de los propios menores internos ha manifestado ser víctima de lo que ahora se acusa".

Por ello, el fiscal apunta que "ante la ausencia absoluta de indicios sólo puede significar, que los hechos relatados en la rueda de prensa, jamás han ocurrido".

De hecho, Stern indica que "nadie es castigado a celdas de aislamiento puesto que en el Centro Virgen de Valvanera no existen ese tipo de celdas".

Por ello, califica las acusaciones de delito de calumnia hecho con publicidad, del que no le corresponde querellarse a la Fiscalía, por no ser los acusados funcionarios o autoridades, cuestión que deja a los "perjudicados" por estas declaraciones de Legarra.