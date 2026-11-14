El Fiscal pide cuatro años y medio a un acusado de intento de asesinato al buscar atropellar tres veces a su víctima

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LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de cárcel a un acusado de intento de asesinato al buscar atropellar tres veces a su víctima, que finalmente resultó con lesiones en un brazo.

Tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, sobre las nueve de la noche del 24 de febrero del año 2.021, conducía por Haro cuando se percató de la presencia de su víctima.

En ese momento, y "actuando con el propósito de acabar con su vida, o asumiendo al menos ese resultado", indica el Ministerio Fiscal, trató de embestirle al menos en tres ocasiones.

El acusado, siempre según esta fuente, llegó a subirse a la acera de la calle en su persecución y consiguió, finalmente, atropellar a su víctima, tras lo que ésta cayó sobre el capó del vehículo.

Después, tras percatarse de que en el lugar había viandantes que estaban presenciando lo ocurrido, abandonó el lugar. Se trata de una persona que ya ha sido condenada como autor de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió dolor en el brazo derecho, requiriendo para su sanidad primera asistencia médica y cuatro días de perjuicio básico de curación.

Para la acusación pública, los hechos constituyen un delito de intento de asesinato. Le pide cuatro años y seis meses de cárcel; y prohibición de acercarse a su víctima a una distancia inferior a doscientos metros, así como a comunicarse con ell por seis años.

Pide también que el acusado le indemnice con doscientos euros por los días de curación de sus lesiones, así como al SERIS en lo que quede acreditado.