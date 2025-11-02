El Fiscal pide nueve años y medio de cárcel para un hombre que acuchilló a otro durante una pelea en Nájera

Archivo - La Guardia Civil detiene al presunto autor del apuñalamiento a un joven en una zona de copas de Nájera - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide nueve años y medio de cárcel para I. M. N., de 26 años, nacido en Errenteria (Guipúzcoa), por un delito de homicidio en grado de tentativa, al acuchillar a otra persona durante una pelea en Nájera. Además, en concepto de responsabilidad civil, le piden una indemnización de 3.035 euros para la víctima, a lo que sumará otros 4.169,27 euros por las lesiones causadas.

El juicio se desarrollará el martes, 4 de noviembre, a las 09,30 horas, de unos hechos, que según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, se remontan a las 05,00 horas del 28 de enero de 2024 en la calle Mártires de Nájera.

Ese día el acusado chocó en primer lugar con la víctima y seguido con la novia de éste. En ese momento, se inició una discusión, seguida de una pelea. En la misma, ambos cayeron al suelo y durante la misma, el encausado aprovechando la ocasión y haciendo uso de un cuchillo de cocina de grandes dimensiones ,con la clara y manifiesta voluntad de acabar con la vida de la víctima, le asestó dos puñaladas en el costado izquierdo.

Finalmente, y una vez separados los contendientes por un grupo de personas que se encontraba en las proximidades del lugar, al reincorporase la víctima se percató que tenía la ropa manchada de sangre y comprobó que le habían sido causado dos heridas en su costado izquierdo, notando inmediatamente dificultad al respirar.

Como consecuencia de la agresión la víctima sufrió varias lesiones, con tres días de hospitalización en situación grave, otros 24 moderado y 7 básico. Tiene como secuelas una cicatriz de 4 centímetros de aspecto rojizo sobre elevada en zona retro axilar y cicatriz de 1 por 2 centímetros en zona lateral costal izquierda a la altura de C5-C6.

El escrito señala que la zona corporal donde se causaron la lesión y el arma utilizada para ello, instrumento especialmente peligroso, se debe concluir que "se ha provocado un riesgo vital importante, pudiendo haber sido afectados órganos vitales tales como pulmones y corazón y, por ende, a consecuencia de tal agresión haber podido causar la muerte del agredido".

Para el Fiscal estos hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa previsto por el que le pide nueve años y medio de cárcel, así como 7.204 euros en concepto de responsabilidad civil, entre los que se encuentra los 3.035 euros de indemnización a la víctima, y los 4.169 euros por las lesiones.