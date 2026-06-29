El fiscal pide ocho años de cárcel para cada uno de los acusados de traficar con droga en una finca de Agoncillo

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LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel para J.M.C., y otros ocho para J.T.S. por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, y otro contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, al cultivar y traficar con droga en una finca de Agoncillo. Además, le reclama 330.563 euros de multa.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, les declara responsable otro delito de defraudación de fluido eléctrico, por el que les solicita 3.600 euros. Ambos, cuentan, sobre todo J.M.C., con varias sentencias por hechos similares, mientras que en esta ocasión se sentarán en el banquillo el miércoles, 1 de julio, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Los hechos sucedieron a mediados de enero de 2025. En el relato de Fiscalía se refiere que un ciudadano informó a la Policía Nacional de la existencia de una gran plantación de las denominadas 'indoor' de marihuana, con una instalación eléctrica con sistemas de calefacción, iluminación y ventilación de entrada y salida de aire, oculta en tres habitaciones del sótano de una casa dentro de una finca sita en la Carretera de Zaragoza número 2 de la localidad de Agoncillo.

Se trataba de una finca rústica de grandes dimensiones a la entrada del pueblo, junto a la carretera Nacional 232, colindando por la parte trasera con otras fincas, vallada en todo su perímetro, y con existencia de medidas de seguridad con circuito de video vigilancia y cámaras de seguridad, existiendo en su interior un edificación chalet y otros tres construcciones más.

Por tal motivo, se iniciaron actuaciones de vigilancia sobre la referida finca por Agentes de la UDYCO, observando a uno de los acusados en la finca, y como acudía a la misma el otro para salir juntos realizando maniobras con medidas de seguridad con el propósito de evitar seguimientos.

J. T. S. había formalizado un contrato privado de compromiso de compraventa de la referida finca a su propietario, y a su vez había propuesto al acusado J. M. C. la guarda de la finca, concertando entre ambos el cultivo de una plantación de marihuana con la finalidad de suministrar dicha sustancia estupefaciente a terceras personas. Para ello, J. M. C. como electricista y con conocimientos de electricidad, procedió a realizar la instalación eléctrica acometiendo la entrada de la luz a la finca mediante un enganche exterior de forma fraudulenta.

En fecha 14 de enero de 2025, se solicitó por agentes de la UDYCO autorización judicial para la entrada y registro, dependencias y anexos de la finca. Tres días después, a las 07,30 horas, se procedió a efectuar por agentes de Policía Nacional Grupo UDYCO, de Policía Judicial de Jefatura de Policía de La Rioja y Letrado de la Administración de Justicia la entrada y registro finca, sus dependencias y anexos.

DROGA DISTRIBUIDA POR TODA LA FINCA

En el interior se intervinieron, entre otros, 888 plantas de marihuana, 14 lámparas de sodio, así como otras 4 lámparas de sodio de otro modelo, 3 ventiladores cromados y un ventilador extractor, un termómetro digital, un aparato de aire acondicionado, un filtro de carbono, 11 transformadores de color negro, un trasformador de color plata, dos transformadores de color blanco, y en el exterior de la fachada una máquina de aire acondicionado.

En otra habitación, fueron encontradas 278 plantas en maceta de marihuana menores de metro y medio cogolladas maduras, 17 lámparas de sodio, un aparato de aire acondicionado o dos ventiladores cromados, mientras que en la tercera habitación fueron descubiertas 262 plantas de marihuana en maceta de metro y medio cogolladas maduras, 25 lámparas de sodio marca y dos ventiladores cromados. Las plantas de marihuana intervenidas tenían un peso en verde de 111,74 kilogramos.

En la primera planta del chalet, cocina /salón en el congelador de la nevera , una bolsa transparente, conteniendo en su interior más bolsas transparentes las cuales albergaban en su interior una sustancia blanca pastosa, 'Speed', que arrojó un peso bruto aproximado de 1959 gramos, una bolsita de color verde, conteniendo en su interior una sustancia blanca pastosa, al parecer 'Speed' con un peso bruto aproximado de 9.5 gramos. Estas sustancias los acusados las tenían para facilitarlas a terceras personas.

En el dormitorio utilizado por el acusado J. M. C., se localizó una bolsa de plástico con tres pastillas azules de éxtasis, un revolver y 34 cartuchos de calibre 38 especial y 21 cartuchos al parecer de fogueo. En una de las casetas de la finca, se intervinieron una bolsa negra contenido en su interior una sustancia en roca marrón, con un peso de 21,2 gramos de heroína, y otra bolsa negra contendiendo en su interior otras dos bolsas blancas de plástico con una sustancia blanca pulverulenta con un peso de 2653 gramos, si bien realizado el drogo test no reaccionó a ninguna droga.

El total del valor ilícito de las sustancias estupefacientes es de 82.640,68 euros. La luz de la finca y el contador se encontraba ilegal y fraudulentamente conectada y enganchada al fluido eléctrico, causando perjuicios a la Compañía eléctrica.

Para el Fiscal, de estos hechos considera responsables, en concepto de autores, a los acusados, constituyendo un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, y otro contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, al que se une, un tercero de defraudación de fluido eléctrico.

Les solicita ocho años de cárcel para cada uno, así como el pago de una multa de 330.563 euros de multa, además de otro por 3.600 euros por el enganche ilegal de electricidad.