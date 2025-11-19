La formación, clave para enfrentar los "grandes cambios" en el consumo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, Jose Antonio Oteo, ha destacado hoy la formación, e información, como clave para enfrentar los "grandes cambios" en el consumo.

Oteo ha inaugurado, en la mañana de hoy, las XXIV Jornadas de Consumo para Personas Mayores, que se celebran en el Salón de Actos Fundación Ibercaja de La Rioja.

Entre los temas a tratar se encuentran la seguridad alimentaria; la prevención frente a las nuevas tecnologías; o el aRbitraje en la Junta Arbitral de Consumo.

"Estamos viviendo grandes cambios" ha dicho citanto "la brecha digital" y destacando que "hay que ayudar, informar". "La única forma de proteger a la sociedad es con formación e información", ha resaltado.

Ha valorado que los asistentes, que llenaban el Salón de Actos, son, ante todo, "personas inquietas". "Ojalá todos los jóvenes tuvieran la inquietud y las ganas de formarse que tienen estas personas", ha dicho.

Ha señalado que "el objetivo del Gobierno de La Rioja es que los ciudadanos de todas las edades tengan una correcta formación para protegerse" porque "siempre hay gente que busca cómo aprovecharse de las buenas personas".

Ha puesto el acento en las compras por Internet, donde "siempre hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña", porque "no hay a veces información suficiente y fácil de digerir".