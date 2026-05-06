El 'Foro Invest In' La Rioja mostrará el atractivo de La Rioja como "destino de inversión"

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, junto al director gerente de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo, presenta una actuación para reforzar la captación de inversiones en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, acompañado por el director gerente de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo, ha presentado el Foro Invest in La Rioja como "un punto de encuentro entre inversores, empresas, instituciones y expertos para analizar tendencias, compartir experiencias y generar conexiones estratégicas en sectores clave para la economía regional".

Esta actuación, ha explicado Lázaro, se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre Gobierno de La Rioja y DIR, dotado con 200.000 euros, para "reforzar la captación de inversiones y el crecimiento del ecosistema emprendedor riojano, y que se integra en la estrategia de promoción y atracción de inversión para nuestro territorio". El planteamiento también apuesta por la reinversión y la generación de sinergias entre inversión, innovación, investigación y desarrollo.

El foro, ha precisado, se celebrará en tres sesiones concebidas para proyectar una visión amplia de La Rioja y de sus oportunidades de inversión a lo largo de los días 18 y 19 de mayo, con presencia en Logroño, Haro y Calahorra. "El objetivo es muy claro: impulsar la competitividad de nuestra comunidad y facilitar que los proyectos empresariales riojanos, especialmente los vinculados al emprendimiento, puedan crecer, consolidarse y generar nuevas oportunidades", ha indicado. En definitiva, "es una herramienta útil para traducir una estrategia compartida en oportunidades concretas".

"Queremos que La Rioja gane visibilidad, gane capacidad de atraer inversión y gane también más instrumentos para ayudar a crecer a sus empresas y a su ecosistema emprendedor", ha agregado el director general.

El 'Foro Invest in' La Rioja se financia con fondos del proyecto Tech FabLab, una iniciativa liderada por el Gobierno de La Rioja y orientada al fortalecimiento de las redes de emprendimiento digital y a la promoción de nuevas iniciativas empresariales vinculadas a tecnologías facilitadoras esenciales.

La Rioja tendrá la ocasión de presentar las oportunidades de inversión y retos en sectores estratégicos y geográficamente diversificados del territorio ante algunos de los máximos referentes de fondos de inversión privados (venture capital y private equity), propietarios y gestores de family office, líderes empresariales, representantes institucionales y, en definitiva, figuras del ámbito económico a nivel internacional.

En este marco, el convenio con DIR busca contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor tecnológico, favorecer la captación y dinamización de inversión hacia proyectos innovadores, mejorar la visibilidad de La Rioja como nodo de emprendimiento e inversión y facilitar el acceso de emprendedores y empresas a instrumentos de financiación. Dos de sus actuaciones son la ya celebrada Jornada de Sinergias Financieras y el Foro Invest in La Rioja de dentro de dos semanas.

DESAFÍOS ECONÓMICOS Y SECTORES ESTRATÉGICOS

En una decena de mesas redondas y conversaciones, el foro abordará los riesgos y también las oportunidades de inversión, el financiamiento del crecimiento empresarial, la venta de empresas o la transformación digital, entre otros asuntos, y pondrá el foco en sectores económicos estratégicos, como el vino, la industria agroalimentaria y el calzado.

El evento cuenta con una página web (www.foroinvestinlarioja.es) con toda la información y donde se pueden realizar las inscripciones.

Por su parte, De Pablo ha expresado que en la propia conformación del foro "se evidencia la participación conjunta de todos los actores que son relevantes". "Tendremos la presencia en mesa del gerente de la ADER, por ejemplo, y representantes de EmprendeRioja, la Federación de Empresarios, el ICEX, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, clústeres, asociaciones o empresas como Pitillos, Callaghan y Bodegas Bilbaínas. Y contaremos con la presencia de figuras muy representativas del mundo de la inversión privada", ha detallado.

"DIR actúa en el evento como socio especializado en la atracción de proyectos, la conexión con inversores y el acompañamiento integral a empresas y emprendedores, tanto de dentro como de fuera de La Rioja, para que encuentren en nuestra comunidad autónoma un entorno adecuado para implantarse, crecer y consolidarse", ha señalado.

De Pablo ha recordado que la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, informó ayer en Consejo de Gobierno de que la compañía se ha constituido como una sociedad pública tras la ampliación de capital suscrita íntegramente por la ADER y que, además de seguir concediendo financiación a iniciativas empresariales con un alto valor significativo para el desarrollo económico de La Rioja, gestionará TECHRIOJA e impulsará y coordinará las actuaciones tendentes a la prospección, captación y posterior desarrollo de la inversión empresarial en esta comunidad autónoma.