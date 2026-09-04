El Foro Social pide una solución para Ceuta que ponga el acento en los derechos humanos

El Foro Social pide una solución para ceutíes e inmigrantes - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social ha pedido hoy una solución para Ceuta, y los ceutíes, que ponga el acento en los derechos humanos y que tenga en cuenta, también, a los migrantes que están ahora en la ciudad autónoma.

En un acto en la Plaza del Mercado, el Foro Social ha clamado: "Nuestra prioridad la humanidad" y "Solidaridad con los ceutíes e inmigrantes; rechazo al racismo, xenofobia y odio".

"Ceuta es España, como también es Logroño, exactamente igual, nadie pone en duda eso, pero aquí hay dos problemas, una cosa es lo que pase en la frontera y otra la atención humanitaria de quienes están ahora en Ceuta", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación Nieves Escalada por portavoz del Foro Social.

Enrique Orduna, también como portavoz, ha considerado que "lo primero que hay que resaltar es que han fallecido 145 personas" y "la tragedia más grave es la muerte de todas estas personas".

A la vez, "ha habido una serie de actos de tipo racista, fascista contra estas personas" y eso, ha dicho, "también es muy grave" y no se puede "tolerar", al igual que las agresiones a los migrantes.

En este sentido, Escala ha recordado que "Ceuta y sus habitantes son una sociedad que llevan siglos conviviendo entre distintas religiones y culturas, siendo un ejemplo para todo el resto del Estado", ya que "la convivencia, el respeto y la armonía son posible".

Para el Foro Social, ante esta situación de "indefensión" de las personas migrantes el Estado tiene que "defender a los ciudadanos ceutíes y a las fronteras"; pero, a la vez, no permitir que haya violaciones de los derechos humanos.

Las personas que han llegado a Ceuta, ha explicado Orduna, han sido "utilizadas" y "son víctimas". Son "simplemente personas que buscaban una vida mejor, como hemos hecho los españoles en otros momentos, y por tanto no se les puede en ningún momento criminalizar".

Escalada ha entendido que el Estado tendrá que tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir que miles de personas que están siendo utilizadas se echen al mar y pierdan la vida.

Pero, además, ahora, a los que están en Ceuta "tienen derechos como personas humanas". Se ha preguntado qué pretenden, que haya miles de personas por Ceuta muriéndose en las calles, que tengan que dormir a la intemperie.

Por otro lado, ha condenado el "hostigamiento que ha habido a todas aquellas personas que pertenecen a distintas asociaciones, como Cruz Roja, que se han dedicado, simple y exclusivamente, a ayudar a aquellas personas migrantes que todavía están en Ceuta".