El Foro Social de La Rioja muestra su rechazo al rearme de Europa; "Dicen que es inevitable pero nos manipulan"

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social de La Rioja ha vuelto a activarse "ante el grave momento que vive Europa" para mostrar "claramente" su rechazo al rearme de Europa. "Intentan crear un clima favorable a esta decisión pero la realidad es que nos manipulan. Hablan de que el rearme de Europa es inevitable incluso deseable pero lo que tenemos claro es que no serán los hijos de Ursula von der Leyen ni de Pedro Sánchez a los que manden a la guerra".

Así de rotundo se ha expresado el portavoz de la Plataforma, Julio Martínez, en una rueda de prensa en la que, además, han informado de que el próximo 3 de abril, a las 19,00 horas, saldrán a la calle en el Espolón logroñés "por la paz, contra la guerra y contra el rearme".

Martínez, junto al resto de integrantes del Foro, ha criticado "la deriva militarista cada vez más preocupante" que está tomando Europa por lo que "de manera urgente hay que relanzar nuestro firme compromiso con la paz, con la no violencia, con la libertad, con la igualdad y con la defensa incondicional de los derechos humanos".

Así las cosas, indica, "nada tenemos que ganar con esta guerra y mucho podemos perder. No pondremos nuestro dinero ni nuestros muertos en sus guerras para defender sus valores vacíos. Nos comprometemos contra la guerra, contra el rearme, contra el militarismo, contra la OTAN y contra los 800.000 millones de euros en gasto militar que devoran el dinero que debía garantizar los derechos sociales. Contra la normalización del miedo, contra los genocidios, contra la hipocresía".

"OTRO MODELO DE SEGURIDAD"

Desde el Foro Social "defendemos otro modelo de seguridad, uno que no se construye con tanques ni cazas de combate, sino con derechos. La sociedad necesita seguridad vital, educación pública, sanidad para todas las personas, pensiones dignas, políticas de vivienda, cultura, trabajo, redes de cuidados, atención a la dependencia, políticas feministas, medios contra las violencias machistas, el racismo o el cambio climático. Esta es la seguridad que importa, la que sostiene la vida y la dignidad".

Ante ello, prosigue, "la paz verdadera no se impone por la fuerza, sino que se construye con política, con voluntad y con diálogo. No nos resignamos a la guerra, no queremos la paz de los cementerios. Rechazamos la idea de que más armas nos harán más libres".

El momento presente requiere "de responsabilidad, políticas audaces, altura de miras y cultura de paz", ha defendido.

Porque lo que intentan hacer -ha finalizado- es "aplicar la política del miedo, que facilite el rearme en Europa pero es una aberración y una manipulación de la población. Intentan crear un clima que facilite el rearme. Otra forma es asustarnos y decirnos que tenemos que tener una mochila con dos vendas... es una manipulación de la sociedad".