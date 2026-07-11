El Foro Social de La Rioja rechaza la rotonda de Vara de Rey porque "va a crear más problemas de los que dice resolver"

Asamblea ciudadana organizada por el Foro Social de La Rioja para explicar el proyecto, al que se oponen, de la rotonda de Vara de Rey con Pérez Galdós - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social de La Rioja ha organizado una serie de actos reivindicativos, entre ellos una asamblea vecinal, para poner de manifiesto su rechazo a la rotonda de Vara de Rey con Pérez Galdós, proyectada por el actual Equipo de Gobierno porque "no va a resolver ninguno de los problemas que dicen que va a resolver, sino que va a crear unos cuantos más".

Como portavoces del Foro han actuado Pedro Ballesteros y Ulpiano Gómez, que han lamentado que la rotonda supone la tala de varios árboles, y "van a eliminar una buena zona de sombra de un área que precisamente está en falta de ese refugio climático para la gente, más hoy en día que con el cambio climático de estos veranos que estamos teniendo, pues es más necesaria que nunca".

"Otro problema que se va a generar es que el tamaño de la rotonda, porque están metiendo una rotonda, por así decirlo, con calzador en un sitio donde apenas cabe una rotonda de dos carriles por la que circula la mitad de las líneas de autobuses de Logroño", ha añadido.

También ha indicado que "ese movimiento de vehículos grandes y pesados va a provocar un problema de seguridad, aparte de interrumpir en cierta medida la circulación de un medio más sostenible como es el autobús, va a generar un problema para otros usuarios de la vía como son vehículos de movilidad personal o ciclistas".

Se han referido, además, a la contaminación que va a atraer porque

"va a generar es un efecto llamada y va a haber más circulación y al final más contaminación, es decir, se perjudican los peatones y a otros usuarios vulnerables de la vía, se eliminan sombras que benefician a todas las personas que caminan por la zona, se va a aumentar la contaminación y también un problema de seguridad".

No han obviado en su intervención, que el millón de euros que cuesta "va a salir bolsillo de la ciudadanía, que estar mejor empleados en otras infraestructuras que vemos más necesarias en el resto de la ciudad para mejorar esa movilidad sostenible y ese bienestar ciudadano". A ello, ha unido que junto al proyecto se sitúa uno de los colegios que "superan con creces los límites de contaminación de óxidos de nitrógeno, los actuales y más todavía los que están a punto de implantarse, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud".

Han añadido, que "la actuación del Ayuntamiento en este tema, como en otros, tiene muy poco sentido". "Monta un centro intergeneracional en la estación de autobuses, la antigua estación, y les pone una rotonda que aumenta el riesgo para todos los posibles usuarios, que serán fundamentalmente niños, personas de tercera edad y demás, y entonces obliga a mayores recorridos peatonales, a tener una rotonda con más tráfico, más contaminación, es decir, el comportamiento del ayuntamiento en esto es totalmente errático".

Han recordado que "la zona de bajas emisiones la quiso poner en dos barrios de la ciudad, en vez de ponerla en el centro; parece que le parece más interesante poner en el centro una rotonda que aún colapse más el centro de tráfico y de contaminación".

Para el Foro si se quiere reformar esta zona "propondríamos un modelo de ciudad que esté pensada para las personas". "Eso no tiene nada que ver ni es demonizar al coche, es simplemente darle sentido a una ciudad que tiene que enfrentar estos cambios climáticos, estas olas de calor y en el fondo pensamos que una ciudad que tenga el centro lo más libre posible de tráfico, que permita que se use el transporte público, que se amplíe ese transporte público, que la gente pueda ir andando", han concluido, no sin antes asegurar que "el centro de las ciudades tiene que estar lo más libre de humo posible porque ya están muy saturados".