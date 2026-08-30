'Fotoadictos La Rioja' presenta 'Entre valles y cielos', una exposición que reúne 30 miradas sobre el paisaje riojano

Cartel Exposición 'Fotoadictos' - FOTOADICTOS LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sociocultural 'Fotoadictos La Rioja' presenta 'Entre valles y cielos: La Rioja en fotografía', una exposición colectiva que reúne 30 obras realizadas por 18 fotógrafos aficionados pertenecientes a la asociación y que propone al visitante descubrir diferentes paisajes y rincones de La Rioja a través de la mirada personal de sus autores.

La exposición, que cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Fuenmayor, podrá visitarse en la Casa de la Cultura de Fuenmayor desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2026, con entrada gratuita.

La muestra ofrece un recorrido por diferentes paisajes de la comunidad, tanto diurnos como nocturnos, incluyendo montañas, valles, pueblos, espacios naturales, patrimonio y cielos estrellados. Entre las obras también se podrán encontrar imágenes de algunos paisajes interiores, ocultos en las entrañas de las montañas riojanas.

El objetivo de la exposición es mostrar no solo la belleza del territorio, sino también las diferentes formas de observarlo e interpretarlo a través de la fotografía. Cada uno de los 18 autores aporta su propia sensibilidad, creatividad y visión personal, convirtiendo lugares conocidos y rincones menos habituales en nuevas formas de descubrir La Rioja.

UNA EXPOSICIÓN QUE SE TRANSFORMA

Una de las particularidades de 'Entre valles y cielos' será la renovación de sus obras a lo largo de los dos meses de exposición.

Durante septiembre se podrá contemplar una primera selección formada por 15 fotografías, mientras que en octubre estas obras darán paso a otras 15 nuevas imágenes, ofreciendo así dos recorridos diferentes por el territorio riojano.

De esta manera, la asociación invita también al público a volver a visitar la exposición durante el mes de octubre para descubrir una nueva selección de fotografías.

"La Rioja puede ser la misma, pero nunca la vemos de la misma manera", resume el espíritu de una muestra que pretende acercar la fotografía a todos los públicos y poner en valor la riqueza paisajística, natural y cultural de nuestra comunidad.

LA IMPORTANCIA DEL PAISAJE NOCTURNO

El cielo nocturno ocupa también un lugar destacado dentro de la exposición. La Rioja forma parte de la Reserva de la Biosfera y cuenta con el reconocimiento de Destino Turístico Starlight, dos elementos que ponen de manifiesto el valor de sus espacios naturales y de sus cielos.

La apuesta de 'Fotoadictos La Rioja' por divulgar y poner en valor el paisaje nocturno ha tenido además un reconocimiento nacional. En 2026, la Confederación Española de Fotografía (CEF) distinguió a la asociación con el Premio Nacional al Mejor Libro de Fotografía, por una publicación dedicada al paisaje nocturno de La Rioja.

Este reconocimiento supone un motivo de orgullo para la asociación y un impulso para continuar trabajando en la divulgación de la fotografía y en la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico riojano.

Una exposición abierta a todos los públicos Entre valles y cielos: La Rioja en fotografía está dirigida tanto a aficionados y amantes de la fotografía como al público general, a personas interesadas en la naturaleza y el patrimonio y a quienes simplemente quieran descubrir La Rioja desde una perspectiva diferente.