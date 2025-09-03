Archivo - Francis Paniego pronunciará el día 18 el pregón anunciador de las próximas fiestas de San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

El año pasado el Gobierno local incorporó este acto al programa festivo, contando en esa ocasión con el escritor Andrés Pascual

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Francis Paniego protagonizará el pregón anunciador de las próximas fiestas de San Mateo. Paniego pronunciará su alocución en un acto que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento el 18 de septiembre a las 19 horas, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz.

El reconocido chef riojano Francis Paniego (Ezcaray, 1968) ha sido elegido por el Gobierno local para pronunciar el pregón que anticipa los días festivos mateos "por su contribución a la promoción de Logroño, de nuestra esencia gastronómica y por su apuesta por poner en valor y actualizar la más honda tradición de la región y la ciudad", ha añadido Sanz.

Tras formarse en los mejores restaurantes del país, siempre ha mantenido una estrecha relación con la cocina tradicional y por los productos riojanos. En este sentido, ha incidido la portavoz del Ejecutivo logroñés, "sus últimos trabajos están dirigidos a poner en valor y actualizar la más honda tradición de la región".

Paniego dirige las cocinas de los restaurantes El Portal de Echaurren (dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol) y Echaurren Tradición (un Sol Repsol). Ambos están dentro del Hotel Echaurren (Ezcaray), negocio familiar desde hace 5 generaciones, recientemente remodelado y asociado al club de calidad Relais & Chateaux.

También gestiona y dirige junto a su mujer el restaurante Tondeluna. Ubicado en Logroño, es un espacio de corte más informal que triunfa en la capital riojana desde hace 14 años. El chef ofrece asesoría gastronómica al Hotel Marqués de Riscal, en el Elciego (Álava), donde consiguió una estrella Michelin en 2012.

Y desde 2019 también asesora también el Hotel Hermitage en Soldeu, en Andorra, donde ha conseguido la primera Estrella Michelín en la edición 2022, la primera también para el pequeño país de los Pirineos después de 18 años.

Además de las Estrellas Michelín y los Soles Repsol mencionados, Francis Paniego ha sido reconocido con otros galardones como el 'Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina de España 2011', concedido por la Academia Española de Gastronomía; y el 'Premio al Chef de L'Avenir 2015', de la Academia Internacional de Gastronomía.

Ha participado más de 10 veces en el programa 'Masterchef' de TVE y en enero de 2025 formó parte como juez y mentor en el programa de cocina 'Next Level Chef' de Telecinco.

"Un riojano de pura cepa que como decimos promociona Logroño y tiene gran importancia a nivel nacional e internacional", ha asegurado Celia Sanz, quien ha recordado que el actual Ejecutivo local incorporó el año pasado este acto al programa festivo siendo el pregonero el escritor y conferenciante Andrés Pascual.