La FRC solicita una reunión a los grupos parlamentarios para presentar una PNL sobre el plomo y su impacto

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Caza (FRC) ha solicitado formalmente una reunión con los portavoces y representantes de los grupos parlamentarios del Parlamento de La Rioja con el fin de presentar una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la problemática del plomo y sus implicaciones en materia de salud pública y medioambiental en la comunidad autónoma.

El objetivo de este encuentro es trasladar a los representantes de la Cámara autonómica los fundamentos técnicos y científicos que sustentan la iniciativa, compartir los datos disponibles y generar un espacio de diálogo constructivo en busca de consenso político en torno a esta cuestión.

Asimismo, la FRC aspira a explorar posibles vías de colaboración entre las distintas fuerzas parlamentarias para promover una posición coordinada y fundamentada.

La FRC también desea informar de que se ha solicitado que la reunión pueda celebrarse a lo largo de las próximas semanas, adaptándose a la disponibilidad de los grupos, así como también se les ha ofrecido la posibilidad de facilitar información y documentación complementaria con carácter previo en caso de que los grupos parlamentarios así lo consideren.

La entidad reafirma su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones basadas en el conocimiento técnico, con el fin de garantizar un equilibrio adecuado entre la protección medioambiental, la salud de la ciudadanía y la actividad cinegética en La Rioja.