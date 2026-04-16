La FRF acerca el fúbtol femenino a los colegios riojanos - FRF

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dentro de su plan 'Ellas también juegan' para fomentar el fútbol femenino, el Comité de Fútbol Femenino de la Federación Riojana de Fútbol (FRF) visitará colegios de la geografía riojana para promocionar la práctica del fútbol e intentar que surjan equipos femeninos, sobre todo, en poblaciones donde no los hay.

La primera parada de esta acción ha sido Santo Domingo de la Calzada donde ayer miércoles y hoy jueves la FRF, acompañada por directivos del FC La Calzada, ha visitado el Colegio Sagrados Corazones y el CEIP Beato Jerónimo Hermosilla en los que sus alumnas y alumnos de 1º a 6º de primaria han asistido a una charla con elementos audiovisuales, formativos, pedagógicos y lúdicos relacionados con el fútbol y los valores que transmite.

Estas visitas irán acompañadas también de Jornadas de Fútbol femenino (como las que se celebrarán este domingo 19 de abril, de 10 a 13,00 horas, en el Campo Pistas Atletismo de Santo Domingo de la Calzada) en las que se busca que las niñas y jóvenes a partir de 6 años de edad (no federadas) se animen a practicar fútbol y, si es posible, a formar parte de un equipo femenino en su localidad.

Un evento en el que habrá actividades deportivas, lúdicas (juegos y otras atracciones) para conocer y familiarizarse con el fútbol femenino.