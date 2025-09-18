El frontón municipal del Revellín acogerá el 34 Torneo de Pelota aficionada durante las fiestas de San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Los encuentros se disputarán este año durante un día más, los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre, a partir de las 11 horas

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 34 Torneo de Pelota La Vendimia San Mateo 2025 se disputará durante las fiestas de San Mateo en el frontón municipal del Revellín. El torneo, de entrada gratuita, se jugará en horario matinal, a partir de las 11 horas, durante las cuatro jornadas de competición.

En la presentación del torneo de pelota aficionada, que cuenta con el patrocinio de Logroño Deporte, han participado el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, el director general de Deporte, Diego Azcona, y el director deportivo de la Federación Riojana de Pelota y Campeón del Mundo Sub-23, Óscar Lerena.

"Un año más, contamos en las fiestas de San Mateo con una magnífica competición en la que participan desde las jóvenes promesas de nuestra pelota hasta los deportistas más veteranos", ha expresado Iglesias.

Un torneo, además, que "cuenta con entrada gratuita, para que todos los logroñeses y logroñesas, así como quienes nos visitan en estos días de fiesta, puedan disfrutar de unos partidos que estamos seguros de que van a ser muy disputados y de un gran nivel de juego", ha informado.

El torneo se jugará en horario matinal, a partir de las 11 horas durante las cuatro jornadas de competición.

"En esta edición contamos con cuatro intensos días de pelota aficionada, un día más que en 2024", ha valorado el edil, quien ha puesto de manifiesto que "participan jóvenes logroñeses de la reciente escuela de Yagüe, puesta en marcha el pasado año, dirigida por el veterano pelotari Raúl Ibáñez".

En concreto, van a jugar todos los días en el primer partido, junto con jóvenes promesas riojanos de las escuelas de Logroño Deporte, que también van a tener gran protagonismo.

En los festivales de cada día, se van a jugar 3 partidos, un partido infantil, otro de jóvenes promesas y el de mayores.

El Torneo se desarrollará el lunes 22 de septiembre hasta el jueves 25 de septiembre, día en el que se jugará la final del 34 Torneo de Pelota, en el que los que Asier y Canseco jugarán contra Lerena y Capellán III.

PROGRAMA COMPLETO.

Lunes 22 de septiembre: Irai (Yayüe) y Mateo (Yayüe) vs Guillermo (San Asensio) y Kenai (Yayüe); O. Lázaro (Logroño) y Petaca (Fuenmayor) vs Gonzalo F. (Logroño) y Rodrigo (San Asensio); Gonzalo R. (Logroño) y Natalio (Uruñuela) vs D. Lázaro (Logroño) y Abraham (Uruñuela).

Martes 23 de septiembre: Izan Romea y Kenai (Yayüe) vs Mateo (Yayüe) y Llaria (Logroño); Pablo y Samuel (Villamediana) vs Markel y Arturo (Uruñuela); Llorente (Nájera) y Plaza (Logroño) vs Peciña (Briñas) y Nicolás (Fuenmayor).

Miercoles 24 de septiembre: Alonso e Izan Cañas (Yayüe) vs Carla (Logroño) e Izan Jimenez (Yayüe); Iker Romero (Logroño) y Arturo (Uruñuela) vs Markel y Asier (Logroño); Izan (Albelda) y Del Rey (Najera) vs Gonzalo (Fuenmayor) y Matute IV (Villar).

Jueves 25 de septiembre: Irai (Logroño) e Hugo (Yayüe) vs Eric y Rayan (Yayüe); Pablo y Samuel (Villamediana) vs Asier y Gonzalo F (Logroño).

FINAL 34 TORNEO LA VENDIMIA 2025 Asier (Ezcaray) y Canseco (Logroño) vs Lerena (Nájera) y Capellán III (Santo Domingo).