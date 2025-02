LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La FSS-CCOO interpone una demanda por "vulneración de derechos fundamentales" a la Consejería de Salud de La Rioja. El sindicato ha afirmado, a través de un comunicado, que "no va a tolerar el ninguneo a los trabajadores y trabajadoras del Hospital de Calahorra ni por parte de su Gerencia ni por la propia Consejería".

CCOO ha recordado que "siempre defendió en solitario el proceso de integración del Hospital de Calahorra como única salida a los múltiples intentos de privatización del centro, que atiende a una población de 80 mil habitantes".

El Hospital de Calahorra inició el 16 de enero "un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo conforme al art.41 del Estatuto de los trabajadores que da un plazo de 15 días para su negociación y en mitad del proceso de negociación, el 21 de enero, constatando su mala fe en el proceso negociador instó a los mandos intermedios del hospital al traslado de unos cambios de carteleras que no habían sido acordados con el comité de empresa generando confusión, situaciones de ansiedad y gran preocupación entre la plantilla, situación que podría haber ocasionado graves problemas asistenciales a la población".

"La ignorancia y el atrevimiento imprudente de los responsables políticos no pueden suponer que la plantilla del Hospital sea maltratada", ha asegurado el sindicato. CCOO ha recordado que "ha estado, está y siempre estará del lado correcto, haciendo propuestas donde toca, en las mesas de negociación, pero también liderando protestas para presionar a la Consejería de sus intentos de privatización en camas, recortes de personal y cambios de horarios que no tengan justificación legal".

"Esta presión es la que lleva al consejero Dominguez a realizar unas declaraciones veladamente falsas; primero sobre las nuevas contrataciones, que él mismo sabe que no va a suponer un aumento de plantilla y; segundo, sobre las pérdida de retribuciones que con estas modificaciones impuestas sufrirán en sus bolsillos algunos trabajadores y trabajadoras de Calahorra", ha manifestado el sindicato.

Para CCOO "los daños no se circunscriben al personal que no ha podido estatutarizarse porque los que sí lo hicieron han visto como se ha vulnerado su derecho a la negociación colectiva, coartando así que su modificación de jornadas y turnos no haya sido siquiera informada en la Mesa Sectorial". Por todo ello, CCOO "interpondrá demanda por vulneración de derechos fundamentales ante una administración que de forma consciente ningunea a la representación sindical".