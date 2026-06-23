FSS-CCOO muestra "indignación" por las "altas temperaturas repetidas" en Centros de Salud de La Rioja

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de CCOO (FSS-CCOO) ha mostrado este lunes su "profunda indignación por el hecho de que, todos los años, recibimos quejas de multitud de trabajadores y trabajadoras por las altas temperaturas en varios centros de salud, siendo la casualidad que siempre son los mismos centros: el Centro de Salud Mental de Albelda y el Centro de Salud de Joaquín Elizalde en Logroño".

En un comunicado, el sindicato indica que "en febrero de 2026, el SERIS publicó mejoras en los sistemas de climatización de varios centros de salud, invirtiendo 529.000 euros en la renovación de equipos y colocación de paneles solares".

Sin embargo, "no se hizo ninguna referencia a mejorar estos dos centros anteriormente nombrados que siempre dan problemas durante las olas de calor, por no mejorar y revisar constantemente sus sistemas.

"No entendemos cómo, sabiendo la problemática del Centro de Salud Mental de Albelda y del Centro de Salud de Joaquín Elizalde, hayan llegado al verano sin haber solucionado el problema existente desde el pasado verano de 2025", señalan.

En el Centro de Salud Mental Albelda, "desde tempranas horas los termómetros de varias habitaciones marcaban casi los 30 grados, y en estos días el comedor de los pacientes internados mantiene constantemente altas temperaturas".

En Joaquín Elizalde, "se cortaron unos árboles que facilitaban sombra y se prometieron toldos que aún no están instalados", a lo que suma que "los aparatos de aire acondicionado de este centro están desfasados y son muy antiguos, no llegando a las temperaturas óptimas de trabajo ni de asistencia para los pacientes".

CASO CRÍTICO: CONSULTA DE PEDIATRÍA EN JOAQUÍN ELIZALDE.

Se resalta especialmente en la consulta de Pediatría "que la instalación de aire, además de ser antigua, perjudica a los propios pacientes que son menores, por lo que tiene que desactivarla, lo cual hace que las temperaturas de esta consulta sean altamente elevadas".

Las temperaturas extremas y riesgos para la salud "son particularmente graves para los niños y niñas, quienes son especialmente sensibles a las altas temperaturas continuadas".

Recuerdan desde CCOO que "hoy mismo llevamos este caso, entre otros, a un Comité de Seguridad y Salud". "La Administración evita dar argumentos, diciendo que no son ciertas esas temperaturas, las cuales hemos corroborado desde nuestro sindicato", apuntan.

Critican que "no reconocen que habría que mejorar, echando balones fuera o negando las informaciones claras y precisas tanto de los representantes de los trabajadores y trabajadoras como de las mismas personas empleadas".

Recalcan que desde la FSS-CCOO "no podemos consentir que se trabaje en estas condiciones, ya que esto no solo perjudica a las personas trabajadoras sino a la calidad asistencial". "Las olas de calor agravan enfermedades crónicas y trastornos, con el mayor impacto relacionado con el agravamiento de patologías cardiovasculares y respiratorias", finalizan.