Un fuego calcina una furgoneta y varias maderas en el exterior de un casa en Albelda

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LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un fuego ha calcinado esta pasada tarde una furgoneta y varias maderas en el exterior de un casa en Albelda, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 17,26 horas de este jueves, varios particulares han avisado a SOS Rioja de un fuego en el exterior de una casa en un camino del municipio de Albelda de Iregua.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño y a un agente forestal de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, así como a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, Bomberos han informado que el fuego se ha iniciado en el exterior de la vivienda en unas maderas que estaban acumuladas, también se ha visto afectada una furgoneta que ha ardido casi completamente. Afortunadamente, no se han registrado daños personales.