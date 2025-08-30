Un fuego quema dos hectáreas de rastrojo en Badarán

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un fuego ha quemado a primera hora de esta tarde dos hectáreas de rastrojo en la localidad de Badarán, según los datos del Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 14,21 horas de este sábado, varios particulares han comunicado al Centro de Emergencias la existencia de un incendio agrario en el término municipal de Badarán.

Desde SOS RIOJA se ha movilizado a Bomberos del CEIS y a los Recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, alertando a su vez a Guardia Civil.

Como consecuencia del suceso no se han originado desgracias personales, si bien el incendio ha afectado a una superficie de dos hectáreas de rastrojo.