Fuenmayor iluminará el cielo el próximo viernes con sus 'Farolillos'

Fuenmayor iluminará el cielo con sus 'Farolillos' el próximo viernes, 19 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes, día 19 de diciembre, el cielo de Fuenmayor volverá a brillar con multitud de 'Farolillos' que ascenderán cargados de deseos e ilusión. Un evento prenavideño que, debido al éxito de participación de anteriores ediciones, vuelve a realizarse.

La jornada festiva arrancará desde las ocho de la tarde con un pinchopote navideño ofrecido al precio de 2 euros por los bares de la localidad, siendo premiado el mejor pincho por la Asociación de Jóvenes 'Los de Fuchu'.

La esperada suelta de 'Farolillos' tendrá lugar a partir de las diez de la noche en la zona del campo de fútbol junto al Complejo deportivo municipal.

La adquisición de los 'Farolillos' puede hacerse en las oficinas municipales del Ayuntamiento en horario de mañana, así como en todos los bares de Fuenmayor. También se ha dispuesto un punto de venta en Logroño en 'Frutas y verduras El Hortal' (calle Beneficencia, 15 bajo).

Son 100% ignífugos (no prenden) y biodegradables, hechos de papel de arroz ignífugo y caña de bambú con lo que no dañan el medio ambiente.

Este espectáculo anual de Farolillos es uno de los eventos navideños más concurridos en Fuenmayor; está organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Jóvenes 'Los de Fuchu' y supone, sin duda alguna, una excusa perfecta para reunirnos en torno a un acto entrañable y para disfrutar todos -fuenmayorenses y foráneos- de la rica y variada oferta turística y gastronómica que siempre ofrece la localidad.