Funcionarios de Justicia siguen con las movilizaciones: "No vamos a parar hasta que el Ministerio se siente a negociar"

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Aquí seguimos y aquí vamos a seguir". Los funcionarios de Justicia prosiguen con su huelga indefinida y no descartan endurecer medidas si el Ministerio "no se sienta a negociar con ellos" mejoras en las condiciones y en las retribuciones salariales. Además, recuerdan al Gobierno que aunque hayan convocado elecciones "se puede seguir trabajando" porque "no están en funciones".

Así de contundente se ha expresado este jueves frente a la Delegación de Gobierno el portavoz de los funcionarios y representante de los sindicatos convocantes, Javier Ochoa, quien ha reconocido a Europa Press que desde el pasado martes, último día de concentración, "no ha habido ningún cambio".

Así, lamenta, "seguimos esperando que el Ministerio decida sentarse con nosotros a negociar y solucionar este conflicto que se está enquistando". "Llevamos casi mes y medio de huelga y paros y así vamos a seguir".

EL ÁNIMO "NO DECAE"

A pesar del tiempo pasado y el nulo diálogo con el Ministerio, Ochoa reconoce que "la situación entre los compañeros sigue con mucho ánimo, no decae y no vamos a parar hasta que nos hagan caso".

Todo porque, además, "seguimos viendo cómo los acuerdos con otros cuerpos siguen adelante pero nosotros no tenemos noticias".

Además, ha querido recordar que, aunque se hayan convocado elecciones par el próximo 23 de julio "esto no implica nada, el Gobierno no está funciones y puede seguir trabajando".

Con respecto al futuro de las reivindicaciones, el portavoz ha explicado que, de cara a la próxima semana previsiblemente y si todo sigue igual, continuarán con las concentraciones frente a la Delegación de Gobierno los martes y jueves.

También ha anunciado que "hemos solicitado permiso para convocar una manifestación y recorrer las calles del centro de Logroño después de San Bernabé porque no vamos a parar" aún así "creemos en los milagros y en que esta situación se arregle cuanto antes".

REIVINDICACIONES

Entre las reivindicaciones del sector, Ochoa ha explicado que, precisamente, a causa de esta próxima convocatoria electoral, se produce la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa "que nosotros exigimos" pero "seguimos reclamando nuestra carrera profesional, seguimos reclamando que se reconozcan nuestras funciones tanto a nivel normativo como a nivel retributivo, y más cuando a otros cuerpos se les ha elevado".

Con respecto al seguimiento en La Rioja de la paralización en el sector de justicia, "seguimos con datos muy parecidos a la semana pasada, se están suspendiendo entre 80 y 100 juicios, entre 80 y 100 actuaciones de registro civil, que también está en huelga, e innumerables actuaciones judiciales".

"Si la semana pasada hablamos de 600.000 actuaciones judiciales suspendidas, ahora estamos hablando de más de 700.000 en España. No podemos seguir así", ha finalizado.