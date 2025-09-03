La Fundación 'la Caixa' aumenta a 5 millones su presupuesto para acción social en La Rioja en 2025

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el director general de la Fundación "la Caixa", Josep Maria Coronas, han firmado un convenio de colaboración - LA CAIXA

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el director general de la Fundación 'la Caixa', Josep Maria Coronas, han firmado un acuerdo marco que refuerza la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, científica, educativa y cultural. En virtud de este convenio, la entidad dedicará un total de 5 millones de euros a la acción social en La Rioja en 2025, lo que supone un incremento del 25 % respecto al año anterior.

"Nuestro vínculo con La Rioja es firme y sigue creciendo con el objetivo de contribuir a la creación de una sociedad más justa. Lo hacemos ofreciendo oportunidades y recursos a quienes se encuentran en situaciones de Nota de prensa vulnerabilidad de la mano del tejido social riojano y las instituciones, que nos permiten actuar allí donde el apoyo es más necesario", ha afirmado el director general de la Fundación 'la Caixa', Josep Maria Coronas.

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado que "este convenio refleja el compromiso firme de trabajar juntos para mejorar la vida de las personas, atendiendo a los colectivos que más lo precisan desde la infancia a las personas mayores y en ámbitos tan fundamentales como el sociosanitario y el laboral. Es una gran noticia y un gran ejemplo de la colaboración público-privada como vía para realizar proyectos sociales y una muestra de la extraordinaria sintonía mantenida con Fundación "la Caixa", con quien hemos puesto en marcha, además, nuevos programas de salud mental".

El principal propósito de este convenio es el desarrollo de actuaciones sociales orientadas a reducir la vulnerabilidad y posibilitar una vida digna a quienes más lo necesitan.

Las líneas prioritarias son las siguientes:

- La lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia. Esta iniciativa va dirigida a familias con hijos de entre 0 y 18 años en riesgo o en situación de exclusión. En 2024, el programa atendió a 236 niños, niñas y adolescentes de 146 familias en La Rioja.

- La inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión a través de Incorpora. Este programa, que cuenta con una red de casi 100.000 empresas colaboradoras, ha propiciado cerca de 450.000 contratos laborales. A lo largo de 2024 se facilitaron 470 empleos en La Rioja gracias a la colaboración de cerca de 150 empresas del territorio.

- La humanización de la salud a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que proporciona apoyo psicosocial y espiritual a personas en situación de final de vida y a sus familiares. En La Rioja, este programa cuenta con 1 equipo de atención psicosocial que atendió a casi 400 pacientes y más de 600 familiares en 2024.

El acompañamiento de las personas mayores con el programa de Personas Mayores, el más longevo de la Fundación 'la Caixa', que contribuye hoy a un envejecimiento activo y saludable al tiempo que reduce el riesgo de aislamiento y soledad en este colectivo.

Casi 3.000 personas mayores participaron en las más de 200 actividades impulsadas en los 12 centros en los que se desarrolla el programa en La Rioja.

El impulso de proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro mediante las Convocatorias de Proyectos Sociales. En 2024 se seleccionaron 7 proyectos en La Rioja. La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (34 itinerarios de integración sociolaboral en 2024).

Asimismo, el pasado año se puso en marcha, de manera conjunta con el Gobierno de La Rioja, Saludablemente, un programa piloto de gestión emocional con terapias grupales en el que la Fundación colabora tanto para la aportación económica como de recursos humanos.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación 'la Caixa', impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2024 se facilitaron 43 de estas ayudas en La Rioja, con una inversión de 140.000 euros por parte de la Fundación.

75.000 VISITANTES EN LAS EXPOSICIONES DE LA RIOJA

Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también incluye acciones en los ámbitos educativo, científico y cultural. La Fundación 'la Caixa' promueve el acceso a la cultura como motor de transformación social a través de las exposiciones que programa. En La Rioja se programó en 2024 la exposición itinerante Leonardo da Vinci.

Aprende, cuestiona, experimenta, que contó con 75.000 visitantes. En el ámbito de la educación, la Fundación desarrolla el programa EduCaixa, que fomenta el desarrollo de competencias del alumnado, la formación del profesorado y la mejora del sistema educativo basada en el uso de evidencias.

En 2024, casi 7.500 estudiantes y 350 docentes de 42 centros educativos riojanos accedieron a los recursos del programa. La entidad también promueve la formación de excelencia mediante su programa de Becas, que cubre todas las etapas de la educación superior. El año pasado, en La Rioja, se concedió una beca de posgrado en el extranjero.