Fundación "la Caixa" y Fundación Pioneros impulsan en Arnedo HUB RURAL para emprendimiento juvenil en el medio rural

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación "la Caixa" y Fundación Pioneros impulsan HUB RURAL, un espacio para la promoción y emprendimiento juvenil en el medio rural, un proyecto innovador que busca impulsar el emprendimiento, la participación y la innovación social entre la juventud de Arnedo y su comarca, contribuyendo a frenar la despoblación y generar nuevas oportunidades de vida y empleo en el territorio.

Financiado por Fundación "la Caixa", HUB RURAL se trata de un espacio colaborativo en el medio rural riojano donde jóvenes, administraciones, empresas, universidades y entidades sociales trabajarán juntos para crear una comunidad viva y sostenible que promueva el desarrollo económico, social, ambiental y cultural.

La iniciativa se ha presentado este martes en una rueda de prensa en la que han participado la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce; la delegada en Aragón y la Rioja de la Fundación "la Caixa", Sandra Usón; y la gerente de Fundación Pioneros, Ana Ganuza.

HUB RURAL se desarrollará en Arnedo y su comarca a lo largo de tres años (2025-2028) y se articula en torno a tres grandes ejes: generar un ecosistema de alianzas estratégicas entre administraciones, universidades, tejido empresarial y organizaciones sociales; poner a la juventud en el centro de la acción, promoviendo su liderazgo y participación en el desarrollo local; y fomentar el emprendimiento económico, social, ambiental y cultural desde una perspectiva sostenible.

Entre sus principales acciones destacan la creación de un Mapa Digital de Activos Juveniles y diagnóstico del territorio; Campus Universitario de Emprendimiento e Innovación Social en colaboración con las universidades riojanas; itinerarios de formación y empleo para jóvenes, con acompañamiento personalizado; proceso participativo "Arnedo 2035", donde la juventud diseñará la estrategia de futuro del municipio; y una red de colaboración para el medio rural.

Además de Fundación "la Caixa" y Fundación Pioneros, el proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arnedo, el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), la Universidad de La Rioja, la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y otras entidades y pueblos de la comarca.