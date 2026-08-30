Fundación "la Caixa" ha impulsado este curso más de 300 actividades con casi 4.900 mayores en La Rioja

Archivo - Actividades de la Fundación La Caixa para mayores - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" ha impulsado este curso más de 300 actividades en los 12 centros conveniados con las administraciones de La Rioja. Las propuestas se centran en la mejora de la salud física, las competencias digitales, el desarrollo personal o las acciones comunitarias y creativas.

El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes retos sociales de la actualidad. Hoy en día, una persona de 65 años puede esperar vivir 21 años más; de este modo, cultivar un envejecimiento saludable y con sentido se ha convertido en una prioridad.

Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa" da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo.

El objetivo de las actividades que impulsa es promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito.

Este curso, en La Rioja, 4.849 personas mayores han participado en las más de 300 actividades impulsadas en los 12 centros conveniados con las administraciones.

Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística sus necesidades, intereses e inquietudes, favoreciendo su bienestar físico y emocional.

Son, en concreto, Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad; Fomento del desarrollo personal; Mejora de las competencias digitales; Participación social y comunitaria; y Creatividad y reflexión.

Una de las novedades de este curso ha sido el innovador Taller Edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo, que pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado, en el que han participado ya más de 1.600 personas.

A ello se suman los Talleres de autoformación online, que abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas.

Además, siguiendo la línea de la digitalización, el programa lleva a cabo los minitalleres Aula abierta, con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que dan apoyo digital en los espacios del Aula abierta de los centros de personas mayores.

Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa" tiene como propósito estratégico responder a los retos actuales asociados a la etapa de la vejez.