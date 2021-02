Fundación Caja Rioja acoge un homenaje al bodegón de García Armentia en clave contemporánea

"Seguramente si no hubiera habido esta pandemia no sé si habría trabajado tantas horas"

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía acoge desde hoy, y hasta el 20 de marzo, una exposición en la que el artista riojano Luis Miguel García Armentia hace un homenaje al bodegón en clave contemporánea. Se trata de 27 obras, seis dibujos con pastel sobre papel y 21 óleos sobre lienzo, bajo el título 'Otras naturalezas'.

García Armentia ha explicado que la muestra es un homenaje al bodegón, o naturaleza muerta, pero saliéndose del bodegón más clásico, con referencias a Zurbarán o Sánchez Cotán, y con un "proceso creativo distinto para que sea un bodegón más contemporáneo".

"El bodegón clásico tiene objetos que ha hecho el hombre y la naturaleza; yo lo que hago es presentar algún tipo de juego con mensaje que el espectador va a poder ver a través de la pista del título", ha explicado.

Destaca la presencia de cuerdas, influencia de Sánchez Cotán, que le permite al autor añadir elementos, como cápsulas de café, que de otro modo no hubieran tenido cabida.

El riojano ha reconocido el momento "complicado" del arte tras la pandemia, cuando, además, "antes ya era complicado". "Igual la gente prefiere hoy comprarse un teléfono móvil en vez de invertir en un cuadro", ha dicho.

"El que compra arte lo tiene que hacer porque es asequible y porque va a alegrar su entorno; por eso, dentro de mis obras, es importante que los cuadros tengan belleza", ha relatado.

En este sentido, el responsable de Patrimonio de Fundación Caja Rioja, Francisco Burgos, ha destacado la "oportunidad" que esta muestra supone tener una obra de arte en casa a un precio asequible. "Porque esto se le ha ocurrido a Luis, a nadie más", ha subrayado.

Por otro lado, García Armentia ha confesado que el confinamiento le he permitido usar la pintura como válvula de escape. "Seguramente si no hubiera habido esta pandemia no sé si habría trabajado tantas horas", ha señalado.

'Otras naturalezas' puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía del 25 de febrero al 20 de marzo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.