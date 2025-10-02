Fundación Caja Rioja inaugura en Pradejón la exposición sobre el proyecto medioambiental 'El Ebro que nos une'

Puede visitarse en la terminal de autobuses del 2 al 29 de octubre

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el alcalde de Pradejón, Alfonso Pousada, han inaugurado este jueves la exposición 'El Ebro que nos une', que describe el trabajo de sensibilización y concienciación realizado durante dos años en en un soto del Ebro situado dentro del término municipal de la localidad.

Se trata de un proyecto de Fundación Caja Rioja, apoyado por el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

La exposición está formada por cuatro paneles informativos. En el primero de ellos, 'El Ebro que nos une', se explica el proyecto que Fundación Caja Rioja comenzó en la primavera de 2024 y que se ha desarrollado durante dos años con un objetivo claro: recuperar el bosque de ribera del Ebro en la zona de actuación del proyecto mediante el esfuerzo del vecindario de Pradejón y concienciar sobre la protección del patrimonio medioambiental de la zona.

El segundo de ellos aborda las 'Características del soto', una zona de gran biodiversidad y riqueza botánica. Permite desarrollar actividades de determinación de especies para valorar si su presencia es natural o alóctona, y es un ecosistema ideal para observar una avifauna interesante.

El tercer panel insiste en las plantaciones realizadas en la primavera de 2025. Escolares del CEIP Ortega Valderrama y estudiantes de la Sección de Secundaria fueron los encargados de realizarlas con la ayuda y las indicaciones del biólogo Antonio Guillén que previamente les fue explicando las bondades de cada una de las tres especies elegidas: el sauce blanco Salix alba, el sauce arbustivo Salix purpurea y el almez Celtis australis.

Se plantaron en conjunto más de 140 arbolitos de estas tres especies precedentes, en una labor de equipos, en la que cada grupo de alumnos, dejó señalizada su labor de recuperación.

Asimismo, en el Hogar de Personas Mayores en colaboración con la Biblioteca Pública se realizaron plantaciones de arbolitos en macetas pequeñas. El vivero del Gobierno de La Rioja facilitó plantones de tres especies: dos de ellas son habitantes de los sotos y de forma natural viven enraizadas junto a la orilla del río donde desempeñan una importante labor fijando el suelo y proporcionando néctar y polen a los insectos polinizadores durante parte del invierno, cuando escasean estos recursos.

Se trata de dos sauces, el sauce blanco, Salix alba, que puede alcanzar gran porte, y otro de menor tamaño que crece de forma arbustiva, el sauce púrpura, Salix purpurea. El tercer grupo de plantones corresponde a ejemplares de almez, Celtis australis, que puede entrar a formar parte de los sotos en lugares más alejados del agua.

Por último, el cuarto panel habla del futuro, '¿Hacia dónde vamos?'. "Lo más importante para Fundación Caja Rioja ha sido que esta recuperación que comenzamos hace dos años en este soto de Pradejón pueda servir de modelo para otros lugares; que las personas que hayan mirado este proyecto y se hayan interesado por él puedan hacer un trabajo similar en sus municipios. Para que las Administraciones públicas apoyen aquellas iniciativas que parten de la sociedad civil y contribuyan a crear un mundo más sostenible, más respetuoso, más equilibrado y más humano", ha indicado el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

"Con el trabajo realizado en uno de los sotos del río Ebro a su paso por Pradejón durante estos dos años, 2024 y 2025, que queremos continuar al menos también en 2026, hemos querido integrar el soto en la vida de las personas que residen en Pradejón para que sean plenamente conscientes de su riqueza y valor medioambiental, solo desde esa perspectiva podrán afrontar una recuperación del espacio con respeto al entorno", ha insistido. Con el beneficio, además, de recuperar todos los valores naturales que existían antes. Un espacio, asimismo, saludable donde han cesado las actividades de contaminación, de abonado, y se ha convertido en un islote de salud para todas las personas.