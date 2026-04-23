Fundación Caja Rioja organiza actividades con motivo del Día del Libro en centros culturales de la región

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja organiza actividades con motivo del Día del Libro en sus centros culturales de Haro y Santo Domingo de la Calzada, así como en otros lugares de La Rioja alta.

La Biblioteca Nómada, proyecto del Gobierno de La Rioja en colaboración con Fundación Caja Rioja, viaja este jueves a Uruñuela, donde estará con su servicio de préstamo de 16 a 16,45 horas, y a Huércanos, entre las 17,00 y las 17,45 horas.

En el Centro Fundación Caja Rioja Haro este viernes 24 de abril una sesión de lectura comentada sobre el libro 'El balcón en invierno' de Luis Landero coordinada por Rocío Arana centra el Aula de Cultura y Pensamiento correspondiente a este mes de abril a partir las 19,00 horas.