Fundación Caja Rioja programa en sus Centros de Haro y Santo Domingo talleres de yoga y pintura para diferentes edades

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja ha programado para este curso 2026-2027 en sus Centros Culturales de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada talleres de yoga y de pintura para diferentes edades. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de la entidad (www.fundacion-cajarioja.es) y la formación comenzará en el mes de octubre.

En Santo Domingo de la Calzada serán cuatro cursos de yoga, dibujo y pintura para diferentes edades. Los de yoga en la disciplina hatha serán los lunes y miércoles de 18 a 19 horas impartidos por Alba Mendiola, comenzarán en octubre y concluirán en diciembre.

Además, habrá tres talleres creativos de dibujo y pintura dirigidos a personas adultas, niños y niñas. Los primeros serán cursos de iniciación impartidos por Elena Moral y se desarrollarán los jueves de 19,30 a 21 horas. Los talleres infantiles se han programado los martes y jueves de 18,00 a 19,30 horas desde octubre hasta diciembre también dirigidos por Elena Moral.

En el Centro Fundación Caja Rioja Haro, por su parte, acogerá un taller de pintura para adultos con la profesora Mariana Álvarez los martes de 18 a 19,30 horas y un curso de yoga integral de la escuela Mahashakti dirigido por Virginia Nicolás que se desarrollará los jueves de 18 a 19,30 horas de octubre a diciembre.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Las inscripciones están abiertas en la web de Fundación Caja Rioja. Las personas que deseen más información pueden dirigirse a los Centros de Fundación Caja Rioja de Santo Domingo de la Calzada y Haro entre las 18 y 1as 21 horas, de lunes a sábado.