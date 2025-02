La Fundación para la Cultura del Vino celebra el curso Introductory de The Institute of Masters of Wine en Haro

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Cultura del Vino celebra una nueva edición del curso Introductory de The Institute of Masters of Wine en Haro los días 21 y 22 de febrero, un evento clave que posiciona a Rioja como centro mundial de la excelencia vinícola. Este año, el curso cuenta con la participación destacada de Pedro Ballesteros MW y el nuevo director de The Institute of Masters of Wine, Julian Gore-Booth, quien asiste por primera vez, reafirmando su compromiso con este programa exclusivo en la región de Rioja, en pleno centro del Barrio de la Estación (Haro).

Con la participación de 26 asistentes provenientes de 9 países, 13 de España y el resto de Italia, Japón, Reino Unido, USA, Holanda, China, Suiza y Emiratos Árabes, este curso es una ventana al mundo para los futuros embajadores del vino español. Las sesiones incluyen catas guiadas, pruebas de examen y visitas a bodegas. En paralelo, los 10 alumnos españoles residentes en España que ya están cursando sus estudios en el Institute, se reúnen en un Bootcamp para someterse a la mentoría e impulso de los actuales Master of Wine para conseguir una nueva oportunidad en el examen.

Pedro Ballesteros MW, quien coordina el curso este año, ha traído consigo a profesores internacionales Master of Wine como el inglés Demetri Walters MW, para enriquecer la experiencia educativa., junto a los españoles Álvaro Ribalta MW y Fernando Mora MW. La visita a la Bodega Aiurri (Alma Carraovejas) destaca como viaje de práctica, un exponente de nuevos proyectos en Rioja, centrados en la recuperación de pueblos y suelos históricos.

En palabras de Pedro Ballesteros MW: "Para subir a la cúspide del vino fino mundial, España necesita también preparar líderes y ser un punto de atracción para que los futuros gestores del vino mundial se formen e informen en este país. La colaboración entre The Institute of Masters of Wine y la Fundación para la Cultura del Vino, que data ya más de diez años y ha resultado en varios nuevos Master of Wine, tiene este objetivo principal".

RECONOCIMIENTOS Y TRASCENDENCIA DE LAS BODEGAS DE LA FUNDACIÓN

Este 2025, junto a un 2024 lleno de galardones, marca un año de éxitos para las bodegas de la Fundación en Rioja, reafirmando su prestigio internacional:

Muga 2020, mejor vino español en el ranking Wine Spectator Top 100 y su director técnico Premio Especial por su mérito enoturistico en VI Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España ACEVIN

Celebración del 50 aniversario de Viña Arana en La Rioja Alta, S.A.

Marqués de Riscal, reconocida como mejor bodega y viñedo del mundo 2024 por World's Best Vineyards 2024.

Rioja lidera el turismo del vino mundial, siendo la región con mayor representación (5 de 8 bodegas en el Top 50) en la lista de los mejores destinos de enoturismo.

Viña Alberdi Reserva 2019, único español value en la lista de los 10 Top Value

RIOJA: EL EPICENTRO DEL MUNDO DEL VINO

El curso Introductory de The Institute of Masters of Wine no solo refuerza el papel de Rioja como un referente en la formación vinícola de excelencia, sino que también la consolida como epicentro global de la cultura del vino, que ha reconocido el Gobierno de la Rioja este año en su área promocional de Turismo como colaborador de la Fundación. La presencia de los Masters of Wine, invitados internacionales y los recientes premios obtenidos por las bodegas de la región, subrayan su relevancia en el panorama mundial.

Un programa exigente para embajadores del vino español Catas en Bodegas Muga, con vinos internacionales y vinos seleccionados de las bodegas de la Fundación.

Cena de bienvenida en La Rioja Alta, S.A. con los organizadores, anfitriones, profesores y miembros del patronato.

Visita y cóctel en Bodegas Aiurri, el nuevo proyecto de Alma Carraovejas.

Actividades de networking y simulacros de examen del MW bajo el formato Bootcamp.

Cena y cata de cierre en las bodegas Herederos Marqués del Riscal para los invitados.

SOBRE LA FUNDACIÓN PARA LA CULTURA DEL VINO

La Fundación para la Cultura del Vino trabaja desde hace una década junto a The Institute of Masters of Wine para fortalecer la presencia del vino español a nivel mundial. A través de iniciativas como este curso, busca formar a los futuros embajadores del vino, promover la excelencia y divulgar el rico patrimonio cultural de España a través del conocimiento de sus bodegas.