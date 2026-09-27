La Fundación Francisca Bretón recibirá este año el donativo del vermú solidario del PP de Arnedo

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local del Partido Popular de Arnedo celebrará el próximo martes 29 de septiembre, de 12,30 a 14,00 horas, en su sede (Paseo de la Constitución, 37), el tradicional vermú solidario con motivo de las fiestas patronales de San Cosme y San Damián.

En esta edición, la recaudación voluntaria se destinará a la Fundación Francisca Bretón para contribuir al desarrollo de su actividad y apoyar la labor sociosanitaria que desarrolla en la ciudad.

Desde el inicio de la legislatura, el PP de Arnedo ha mantenido un firme compromiso con esta entidad y con la importante labor que desarrolla cada día.

"La Fundación Francisca Bretón desempeña un papel esencial en nuestra ciudad y seguirá contando con nuestro apoyo. Detrás de su trabajo hay personas y familias que necesitan acompañamiento y, muchas veces, simplemente saber que no están solas. Hablamos de personas con trastornos cognitivos o alteraciones neurológicas que necesitan ayuda, pero también de familias que necesitan ser escuchadas y sentirse acompañadas", explica el presidente y portavoz del Partido Popular, Jesús Rubio.

"Si de algo estoy convencido es de que, trabajando de la mano de entidades como esta fundación, podemos construir un Arnedo más humano, más cercano y que cuide mejor de sus mayores".

Por todo ello, la elección de la Fundación Francisca Bretón se enmarca en ese compromiso que el Partido Popular de Arnedo mantiene con esta entidad. Cabe recordar que el pasado año, desde el PP trasladamos al Gobierno de La Rioja la necesidad de apoyar económicamente a esta entidad para acometer una serie de actuaciones que mejoren sus instalaciones. Una petición que se ha materializado en este ejercicio con una aportación regional de 120.000 euros.

Esta colaboración está permitiendo acometer mejoras en la Casa Rosa, sede de la Fundación, entre ellas, actuaciones en las instalaciones de fontanería, calefacción, electricidad y telecomunicaciones, así como la adecuación de los aseos para personas con movilidad reducida, con el objetivo de disponer de un espacio más seguro, accesible y funcional.

El vermú solidario mantiene el espíritu con el que nació esta iniciativa en 2022, cuando el Partido Popular de Arnedo decidió vincular esta cita de las fiestas patronales a la colaboración con entidades sociales. Desde entonces, la recaudación se ha destinado a Cáritas Parroquial, la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja, la Asociación de Personas con Discapacidad de Arnedo y Comarca (AMAC) y Cruz Roja.

La Junta Local del Partido Popular de Arnedo invita a todos los vecinos y visitantes a participar en este vermú solidario, compartir un rato de convivencia durante las fiestas patronales y colaborar, con su aportación voluntaria, con la Fundación Francisca Bretón y con la labor que desarrolla en beneficio de las personas y familias de Arnedo y su comarca.