Fundación Franz Weber pide al Ayuntamiento de Calahorra evitar niños en los encierros de las fiestas de invierno

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Calahorra "evitar el acceso de personas menores de edad como espectadoras en los encierros previstos durante las celebraciones de San Emeterio y San Celedonio".

Así, como indica la entidad en un comunicado, "poco después de la nueva advertencia del Comité de los Derechos del Niño, el Gobierno local no ha dispuesto ninguna medida de sensibilización o prevención para que menores puedan visualizar actividades de reconocida violencia contra animales y, eventualmente, contra participantes".

La ONG explica que "el Comité de Naciones Unidas dejó muy claro que niñas, niños y adolescentes no deben participar en ningún formato de la tauromaquia en sus Observaciones Finales, publicadas el pasado día 6".

Y cita textualmente: "Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".

El organismo salió al paso de la revisión de España con hasta cuatro intervenciones que señalaban los efectos negativos sobre niñas, niños y adolescentes de presenciar violencia ejercida sobre animales.

Durante las preguntas a la delegación española los miembros del CDN resaltaron la existencia de estudios que advertían sobre estas situaciones para el desarrollo social, psíquico y físico.

El programa de fiestas de Calahorra incorpora varios encierros a los que pueden acceder menores en diferentes espacios, una situación que los naturalistas consideran dañina e innecesaria.

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, ha explicado que "lo que se ofrece como una actividad tradicional en realidad busca normalizar ciertas prácticas nocivas sobre animales, trivializando que maltratar a un toro, una vaquilla o un eral, es una actividad aceptable si median cuestiones sociales, culturales o políticas".

"Los menores aprenden a imitar prácticas violentas entre el refuerzo positivo de adultos, entre ellos sus propios familiares y referentes absolutos en su desarrollo psicosocial y moral", finaliza.