Fundación Ibercaja dona a Logroño la escultura 'El acompañante', obra de Demetrio Navaridas, por su 150 aniversario

De izquierda a derecha, Navaridas, Rodrigo, Escobar y Ciriza, junto a la escultura de 'El acompañante'. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escultura 'El acompañante', obra del artista Demetrio Navaridas, ya luce en la confluencia de la Gran Vía con la calle San Antón de Logroño. Es justo bajo la sede de Fundación Ibercaja en la capital riojana, por lo que la figura viene a conmemorar no solo el 150 aniversario de la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja, sino también los 90 años de presencia en la ciudad.

Numeroso público se ha congregado este viernes para asistir a la inauguración oficial de la escultura, un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Logroño, Conrado Escobar; del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor; y con el propio Demetrio Navaridas, entre otros.

Como ha reseñado José Luis Rodrigo, "con esta donación, Fundación Ibercaja quiere dejar un legado permanente a Logroño en el año en el que conmemora sus 150 años de historia, reforzando su compromiso con a cultura y con los territorios en los que desarrolla su actividad".

Recordando que La Rioja y Logroño son "una tierra que forma parte de las raíces" de la entidad "en el que mantiene una intensa actividad socia, cultural y educativa", el responsable de Fundación Ibercaja ha destacado a 'El acompañante' como "un símbolo" de "que hemos estado acompañándoos todo este tiempo, y queremos seguir haciéndolo".

Por su parte, el alcalde logroñés ha querido valorar tanto la donación de esta escultura como la de la torre y la sirena de la sede de Ibercaja en El Espolón, a lo que ha sumado "la genialidad" de Navaridas a la hora de realizarla "porque representa lo mejor de Logroño, está repleta de logroñesismo".

Y ha alabado también la ubicación, "en un rincón que es una calle moderna, transformada, pero una calle que también evoca cultura", e incluso ha valorado que "la escultura también supone que la gente va a poder interactuar y disfrutar de ella, va a ser un reclamo más para vivir la experiencia de visitar nuestra ciudad".

Por último, el propio Demetrio Navaridas ha explicado que la obra, que le ha llevado un año de trabajo, "quiere aunar la historia, el pasado de la historia, el presente con ese punto del 'selfie' y el futuro con esa sensación de tener un robot que nos atiende y que nos acompaña".

Una figura robótica que, igualmente, apela a quien la observa "a acompañarle, está pensando que la gente se acerque y le haga compañía, es un poco cerrar el círculo". Es, ha añadido, "un elemento muy abierto a todos niveles, no tiene sexo, no tiene intención, podría ser cualquiera". "Espero que lo quieran, que se hagan muchos selfies con él y que se convierta en uno más de la ciudad", ha finalizado.

UNA ESCULTURA PARTICIPATIVA.

'El acompañante' es una escultura contemporánea, realizada en bronce con pátina que representa a un maniquí estático de 1,85 metros de altura, concebido como un habitante silencioso de espacio urbano. Más allá de su dimensión artística, la obra ha sido diseñada para fomentar la interacción ciudadana y de convertir a las personas en parte activa de la creación.

La disposición de una de sus manos permite depositar un teléfono móvil para realizar fotografías o 'selfies', invitando a vecinos y visitantes a relacionarse con la pieza de una manera directa y participativa. De este modo, la obra trasciende la contemplación tradicional y se convierte en un punto de encuentro entre el arte, la ciudad, sus habitantes y visitantes.

La escultura pasa a formar parte del patrimonio cultural de Logroño y contribuye a enriquecer el espacio público con una propuesta contemporánea accesible y abierta a toda la ciudadanía. Asimismo, la elección de Demetrio Navaridas para este proyecto pone en valor el talento artístico riojano y la capacidad del arte para generar nuevos vínculos entre las personas y su entorno.

La donación de esta pieza se enmarca en los actos de conmemoración del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, una efemérida que la entidad celebra reafirmando su compromiso con la sociedad y el impulso al desarrollo del territorio.

En esta ocasión, la entidad suma a ese propósito su objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía, promover la creación artística y apoyar el talento local. Con 'El acompañante', Fundación Ibercaja reafirma esta labor, contribuyendo a que el arte forma parte de la ciudad y de los logroñeses.