La Fundación 'Luysa', de Félix Revuelta, renueva su colaboración con Cocina Económica y Proyecto Hombre

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LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'Alas de Mariposa-Luysa y Félix Revuelta', regentada por el presidente de la Unión Deportiva Logroñés (UDL), ha renovado este viernes su colaboración con las actuaciones de las entidades Cocina Económica de Logroño y Proyecto Hombre La Rioja.

Además de Revuelta, en la firma han participado el presidente de Cocina Económica, Luis Álvarez, y el director de Proyecto Hombre en la comunidad, José Ignacio Macías. Cada una de las entidades firmantes recibirán 40.000 euros.

Como ha señalado Revuelta tras la firma de los convenios, "renovamos un año más los convenios con dos instituciones que conozco bien desde hace muchos años".

En concreto, ha rememorado que "conozco a la Cocina Económica desde que era niño", ante lo que ha rememorado "cuando teníamos los niños de 4 ó 5 años, que paseábamos por la calle sin ningún problema, que yo pasaba por aquí y veía las colas de la gente que venían a comer en este lugar, porque Cocina lleva aquí muchísimos años en el mismo lugar".

Luego, "gracias a mi amigo Emilio Carreras, tantos años presidente de la entidad, me hice socio con él, ayudando desde ahí en todo lo que he podido".

En el caso de Proyecto Hombre, ha valorado que "muchas personas pueden recuperarse y las familias siguen adelante. Por eso, me siento muy orgulloso de ayudarles", ha manifestado, al tiempo que ha animado a seguir extendiendo la implicación social y empresarial con este tipo de causas.

"Hay que ayudar y contarlo. Cuando tú dices que estás colaborando, otros se suman. Los empresarios somos participativos, pero a veces, por la agenda, el día a día, nos olvidamos. Por eso, hay que recordárselo", ha reseñado Revuelta.

Por su parte, el director de Proyecto Hombre La Rioja ha agradecido esta nueva aportación y ha subrayado el valor que tiene para la entidad contar con esta implicación sostenida en el tiempo.

"Félix Revuelta es una de esas personas que siempre quieres tener a tu lado. Para nosotros, su apoyo es muy importante", ha señalado. José Ignacio Macías ha enmarcado este apoyo en un momento especialmente delicado para muchas personas y familias.

"Parece que llegan tiempos difíciles, pero la labor que hacemos justamente es más necesaria que nunca. En momentos complicados, los eslabones que más sufren siempre son los eslabones más débiles de la cadena", ha afirmado.

Por su parte, Luis Álvarez ha mostrado su "agradecimiento" tanto a Revuelta como a 'Alas de Mariposa', "con recuerdo especial y cariñoso a su mujer Luisa, que nos dejó hace algunos años, y que fue la gran impulsora de esta Fundación".

Y ha querido, igualmente, "reconocer también a la sociedad civil en general por el apoyo que presta al tercer sector, que tan necesario se hace en estos días".

En este sentido, ante las recientes manifestaciones por parte del Ayuntamiento de Logroño de "haber llegado a su límite" en la ayuda a la Cocina Económica, su presidente ha querido asegurar que "Cocina Económica de momento no ha llegado a ningún límite, lleva aquí 132 años y seguramente si fuera necesario estará otros 132 años".

"Por eso incido yo en la importancia de nuestros benefactores, de la sociedad civil, porque no solamente vivimos de la administración, que hay momentos en los que puede flaquear y es entendible. Pero Cocina Económica continuará", ha finalizado.