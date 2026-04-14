Fundación Pioneros organiza una cata solidaria de chocolate para apoyar a jóvenes en La Rioja

Cata solidaria de chocolate para Fundación Pioneros - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros organiza el próximo jueves 16 de abril, a las 19,00 horas, una cata solidaria de chocolate con el objetivo de recaudar fondos para sus programas socioeducativos y de orientación laboral dirigidos a jóvenes en La Rioja.

El evento se celebrará en el Edificio Circular Universe (c/ Gastea 2, Logroño), espacio cedido por IR Soluciones, Empresa Pionera, cuya implicación ha sido clave para el desarrollo de esta iniciativa solidaria.

La actividad cuenta además con la colaboración de Kankel Cacao y será dirigida de manera desinteresada por el maestro chocolatero Juan Ángel Rodrigálvarez, referente en la elaboración artesanal de chocolate y especializado en el movimiento bean to bar. Durante la sesión, las personas asistentes podrán conocer en detalle el proceso de elaboración del chocolate, desde el grano de cacao hasta el producto final.

La experiencia incluye una cata guiada de siete chocolates de origen y una trufa de vino tinto, en una propuesta que combina divulgación, calidad gastronómica y compromiso social.

Todos los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a los programas de Fundación Pioneros, centrados en mejorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa supone también una oportunidad para que empresas, profesionales y ciudadanía colaboren activamente con una causa social, a través de una experiencia diferente y con impacto real en el entorno.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://citylok.com/event/2564-cata-solidaria-de-chocolates-a-favor-de-fundaci-n-pioneros