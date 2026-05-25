Fundación San Millán y Fundación Iberdrola seguirán colaborando en recuperar fondos de la Biblioteca de Yuso - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Iberdrola España y Fundación San Millán de la Cogolla han renovado un año más el convenio de colaboración que permitirá continuar con la recuperación de parte de los fondos bibliográficos del Monasterio de Yuso, bien cultural declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1997 y una de las bibliotecas monásticas más importantes del ámbito hispánico.

A través de este nuevo acuerdo, la Fundación Iberdrola España aportará 15.000 euros para la restauración de seis libros de los siglos XVI, XVII y XVIII, que precisan de una intervención urgente, ya que se encuentran en una situación grave de deterioro.

Todo ello, tras recibir la conformidad de los Padres Agustinos, propietarios de la Biblioteca, y del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

Al acto de la firma del convenio han asistido este lunes, por parte de la Fundación San Millán de la Cogolla, el vicepresidente, José Luis Pérez Pastor, y la coordinadora general, Almudena Martínez; por parte de la Fundación Iberdrola España, su director, Ramón Castresana; el responsable de las áreas de arte-cultura y biodiversidad, Antonio Collada; así como el prior del Monasterio de Yuso, José Ramón Pérez y el delegado Institucional de Iberdrola en La Rioja, Eduardo Ryan.

Pérez Pastor ha agradecido a Fundación Iberdrola España su apoyo constante a las labores de la Fundación San Millán de la Cogolla y, de manera especial, a los fines de esta en lo que a la protección y cuidado de los monasterios emilianenses se refiere.

"No cabe duda -ha señalado- que los fondos de la Biblioteca de Yuso, heredera del antiguo escritorio de Suso, son de una importancia fundamental para la historia bibliográfica y que su conservación es tarea prioritaria para esta Comunidad".

Por su parte, Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España ha resaltado cómo "contribuir a la restauración de estos códices de gran valor patrimonial es unas de las formas que tenemos en la Fundación Iberdrola España de fomentar la conservación de la riqueza cultural de nuestra lengua".

En el mismo acto, se han presentado los libros restaurados en el marco del último convenio firmado en 2025 entre las dos instituciones, siete códices de los siglos XVI y XVII.

UN TOTAL DE 60 VOLÚMENES RESTAURADOS.

Desde que la Fundación San Millán de la Cogolla comenzara en 2003 la ingente tarea de recuperación de la Biblioteca, con la ayuda desde 2012 de la Fundación Iberdrola España, ya se han restaurado en los últimos trece años un total de 60 libros de gran valor patrimonial.

Asimismo, la Fundación Iberdrola España participó en la restauración del enrejado del Altar Mayor del Monasterio de Yuso, en la rehabilitación de la Sala de Fábrica y en la mejora de la iluminación, tanto interior como exterior, de Yuso.

Este acuerdo forma parte del amplio y variado programa diseñado para 2026 con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Iberdrola, que abarca desde exposiciones de arte, festivales de música o muestras tecnológicas hasta eventos sociales.

Bajo el lema '125 años luz', la empresa pondrá en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y al público en general para acercar su legado al conjunto de la sociedad y, sobre todo, trasladar su visión, sus perspectivas de futuro y su fuerte compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

La Fundación San Millán de la Cogolla tiene por objeto la protección y cuidado de los monasterios de Suso y Yuso; investigar, documentar y difundir la lengua española y fomentar el desarrollo social, económico, cultural y turístico de San Millán de la Cogolla y de su entorno.

Actúa, además, como agente de cohesión de todas las administraciones, instituciones, asociaciones, empresas y particulares comprometidos con la protección y difusión de este lugar, a nivel nacional e internacional.