Fútbol, el Logroñés y el 'gol en Las Gaunas': La memoria revive contra el Alzheimer en La Rioja

El fútbol, desde camisetas con historia hasta la pizarra de tácticas; el recuerdo del Logroñés más clásico, con su himno; y hasta el mítico 'gol en Las Gaunas', pueden servir como herramientas de memoria y emoción contra el Alzheimer.

Por eso, son algunos de los ejes que centran el Taller de Reminiscencia que organizan la Asociación de Jugadores Veteranos del CDL, a través de Fundación LaLiga y la Asociación de Futbolistas de España Veteranos, junto a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja).

Y así lo han podido comprobar este viernes un grupo de usuarios del taller en el propio césped de Las Gaunas, en la visita que han realizado al estadio municipal de la capital riojana, encabezados por el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, y el coordinador de la actividad y exjugador Gerardo García León, entre otros.

Tras una sesión de fotos en el césped, con tiros de balón incluidos -advertencias de "no hagas un Almeida" mediante, con las risas del resto-, los participantes han podido entrar en las entrañas del campo, en los vestuarios.

Allí, García León ha presentado un panel con camisetas históricas, desde Messi a Maradona, pasando por las clásicas del antiguo Club Deportivo Logroñés o hasta una del Rayo Vallecano con la 'abeja' de Ruiz Mateos, y también una pizarra con tácticas.

Han recordado entre todos nombres como los de Agustín 'Tato' Abadía o Julen Lopetegui, y, con sendos audios, han entonado el Himno del CDL para luego, durante tres minutos, transportarse a las antiguas retransimisiones del mítico "gol en Las Gaunas'. Para finalizar, han visitado el Museo del Logroñés ubicado en un local del propio estadio.

Francisco Iglesias ha aprovechado para "dar las gracias a la Asociación de Veteranos y a Gerardo, en representación de todos, por el programa tan bonito que trabajáis", recordando precisamente el reconocimiento que, este mismo año, ha recibido el programa en la Gala de Logroño Deporte.

"Os doy las gracias por hacer el esfuerzo que hacéis viniendo aquí, por el interés, porque disfrutéis de la jornada de hoy, de todas las actividades que os preparan, y sobre todo a los que trabajan con vosotros por el esfuerzo, por el trabajo y por el apoyo que os dan", ha dicho el edil.

Una labor, el de AFA Rioja, que también ha querido agradecer Gerardo García León, que la ha calificado como "espectacular, hacéis una labor con todas estas personas que no tiene precio".

Algo a lo que ha sumado el reconocimiento también "personas que siempre intentan estar con nosotros y que colaboran, un día puede participar uno, otro día otro, pero que siempre están con nosotros", como ha sido el caso de José Luis Gilabert o Raúl Llona, "para nosotros es un placer que es jugadores, entrenadores colaboren con una causa tan chula como son estos Talleres de Reminiscencia".

EL TALLER.

Desde 2023, AFA Rioja -como cuenta en su web la propia entidad- forma parte del programa de Reminiscencia basado en el fútbol, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y la Fundación LaLiga, que cuenta en Logroño con la colaboración del Club Deportivo Logroñés (CDL).

Este programa se estructura en talleres que se desarrollan en los centros de AFA Rioja de las calles Manresa y Menéndez Pelayo, donde ya se han llevado a cabo cuatro ediciones.

Cada taller se organiza en 12 sesiones semanales de dos horas de duración, en las que se trabaja con material didáctico cuidadosamente seleccionado para optimizar la estimulación cognitiva y emocional de las personas participantes.

A lo largo de las sesiones se emplean fotografías, vídeos, himnos y canciones, objetos vinculados al mundo del fútbol y otras dinámicas especialmente diseñadas para evocar recuerdos significativos.

Además, las personas participantes tienen la oportunidad, como ha sido hoy el caso, de visitar el Estadio Municipal de Las Gaunas y el Museo del CDL, así como de compartir tiempo con exjugadores y otras personas del entorno deportivo de la ciudad.

El objetivo principal de este programa es estimular la memoria autobiográfica y favorecer el bienestar emocional a través del recuerdo de vivencias relacionadas con el fútbol, un deporte con fuerte arraigo personal y colectivo.

También se busca promover la socialización, reforzar la autoestima y el sentido de pertenencia, especialmente entre quienes han estado directa o indirectamente vinculados con este ámbito: aficionados, exjugadores o exárbitros.

Cada persona participante elabora durante el proceso su propio Libro de Vida, donde quedan recogidos recuerdos, fotografías y reflexiones que enriquecen aún más esta experiencia de reminiscencia.

Por su parte, Logroño Deporte mantiene un acuerdo de colaboración con la Asociación de Veteranos del CD Logroñés para la realización de actividades conjuntas entre las que se incluye la realización de visitas con determinados colectivos, como éste, al estadio de Las Gaunas.