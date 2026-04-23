Gabriel Insausti gana el II Premio Internacional de Poesía 'Gonzalo de Berceo' con la obra 'Casa en venta' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El poemario 'Casa en venta', del escritor Gabriel Insausti, ha sido reconocido con el II Premio Internacional de Poesía 'Gonzalo de Berceo', promovido por el Gobierno de La Rioja a través de la Fundación San Millán dentro del festival 'Escenario Vivo'.

El fallo, dado a conocer hoy, 23 de abril, Día del Libro, corresponde a un jurado compuesto por Amalia Bautista, Juan Bonilla, Enrique Cabezón, José Luis García Martín y Raquel Villar, que se reunió telemáticamente el pasado 15 de abril.

La obra será publicada por la Editorial Renacimiento en su colección 'Calle del Aire', una de las series de referencia de la poesía en lengua española.

PARTICIPACIÓN RÉCORD

La convocatoria ha alcanzado una participación récord con más de 1.800 obras procedentes de 39 países de los cinco continentes. De esta forma, la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, ha subrayado que esta segunda edición "ha vuelto a superar nuestras mejores expectativas".

Además, ha destacado el alcance internacional del certamen y ha agradecido el trabajo del prejurado, que ha permitido abordar con rigor la lectura y valoración de más de 1.800 manuscritos.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha recordado que el premio nació con la voluntad de que "Gonzalo de Berceo, el primer autor de nuestra literatura con nombre conocido y un poeta de extraordinaria calidad técnica, diera nombre a un galardón internacional bien dotado y bien publicado".

En este sentido, ha incidido en la importancia de que la obra ganadora se edite en la colección 'Calle del Aire' de la Editorial Renacimiento, "para garantizar que no sea una edición institucional más, sino un libro de poesía con distribución real en librerías y recorrido entre los lectores".

'CASA EN VENTA'

Sobre 'Casa en venta', Pérez Pastor ha afirmado que se trata de "un libro, no un conjunto deslavazado de poemas. Una progresión orgánica que va generando capas de significado", y ha señalado que en él se aborda "uno de los núcleos de la poesía: la relación del hombre con el mundo y el encuentro -a veces incierto- entre lo que el escritor expresa y lo que el lector interpreta".

El propio Gabriel Insausti ha explicado que el poemario "nace de una mudanza" y de "esa sensación de provisionalidad que surge cuando comprendemos que los lugares que habitamos también nos habitan y nos conforman".

El autor ha añadido que el libro intenta "recoger esos fragmentos de memoria, esos restos de naufragio que quedan después de una vida en un lugar, y tratar de darles sentido a través de la palabra poética", asumiendo también la responsabilidad que supone haber sido distinguido entre tantos originales presentados.

El jurado ha destacado la solidez y coherencia de 'Casa en venta'. A lo largo de sus versos, el autor construye un recorrido que parte de lo material y cotidiano para adentrarse progresivamente en una dimensión más simbólica y abstracta.

Con un lenguaje preciso, contenido y apoyado en imágenes de gran eficacia, el poemario explora temas como el paso del tiempo, la fragilidad de la experiencia, la herencia emocional y la búsqueda de sentido, evitando el sentimentalismo y apostando por una poética de la sugerencia y la memoria material.

Desde el punto de vista formal, la obra se caracteriza por el uso del verso blanco, una dicción depurada y un ritmo sostenido que favorece la intensidad reflexiva.

La recurrencia de motivos -puertas, balcones, luz, objetos cotidianos- genera una red de ecos internos que dota al conjunto de una notable unidad.

El jurado ha valorado especialmente la capacidad del autor para sostener una atmósfera coherente a lo largo de todo el libro, así como la profundidad conceptual de una escritura que conjuga tradición y contemporaneidad sin caer en el culturalismo ni en la confesión directa.