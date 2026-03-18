Galiana afirma que el acuerdo de los interinos supone una "mejora sustancial y progesiva de sus condiciones laborales"

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, el presidente de ANPE Rioja, Gustavo Navas, y la responsable del sector de Educación de CSIF La Rioja, Beatriz Gómez, firman el acuerdo por la mejora de las condiciones laborales de interinos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha afirmado que el acuerdo de los interinos supone una "mejora sustancial y progesiva de sus condiciones laborales". Un hecho que "ha sido fruto de muchos meses de negociación, y de muchas mesas sectoriales", ha añadido.

Galiana ha realizado estas manifestaciones, tras la firma con el presidente de ANPE Rioja, Gustavo Navas, y la responsable del sector de Educación de CSIF La Rioja, Beatriz Gómez, del acuerdo por la mejora de las condiciones laborales de los docentes interinos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El consejero ha puesto en valor el apoyo de estos dos sindicatos "muy importantes y representativos dentro del ámbito educativo de la educación pública de La Rioja". "Se trata de una mejora sustancial en la calidad del sistema educativo y, por supuesto, en las condiciones laborales de este personal", al tiempo que ha señalado que "implica un esfuerzo, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también de gestión por parte de la Consejería".

Para Galiana se trata de "un acuerdo progresivo realista y también consensuado con estas dos organizaciones sindicales que han demostrado una gran responsabilidad a la hora de asumir este acuerdo y firmarlo suscribirlo en el entendimiento de que es bueno para el colectivo de los docentes interinos de La Rioja".

"BIENVENIDOS OTROS SINDICATOS"

En este punto, ha señalado que "obviamente otras organizaciones sindicales que quisieran sumarse al mismo o a otros acuerdos son bienvenidas", si bien "han tenido la oportunidad y no lo han hecho hasta ahora". "En cualquier caso -ha añadido- nosotros seguimos manteniendo la apertura y el diálogo en este y en otros temas que se van tratando a lo largo de las diferentes mesas sectoriales", para asegurar que "es un acuerdo que suma, que no resta y que, desde luego, si alguien quiere añadirse con posterioridad, bienvenido será".

Galiana ha recordado que los sindicatos firmantes "tienen sus reivindicaciones legítimas, que obviamente no se colman en su totalidad con este acuerdo, pero dan el paso de asumir, junto con el Gobierno de La Rioja, los contenidos del mismo para avanzar a lo largo de cuatro cursos académicos en la progresiva mejora de este colectivo de docentes interinos", a través de 12 medidas.

Entre ellas, ha destacado que se avanza de forma progresiva para el cobro de los meses de verano, la no obligación de aceptar jornadas parciales de un tercio durante todo el curso y el reconocimiento como experiencia laboral del periodo de vacaciones no disfrutadas, entre otras cuestiones, que permitirán avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los docentes interinos.

A través de este acuerdo, a partir del próximo curso 2026-2027 se avanza para que los funcionarios interinos que hayan trabajado 272 días de manera continua, prorroguen su nombramiento durante los meses de julio y agosto, en lugar de tener que estar trabajando de forma ininterrumpida desde el mes de septiembre hasta el 30 de junio, como sucede en la actualidad.

En este sentido, se propone avanzar de forma progresiva para que en el curso 2027- 2028 el nombramiento se prorrogue durante los meses de julio a agosto a los funcionarios interinos que tengan 266 días de nombramiento; en el curso 2028-2029 se avanza hasta los 260 días; y en el curso 2029-2030 se alcanzará los 255 días de nombramiento.

Otra medida, aborda la no obligatoriedad de aceptar jornadas parciales de trabajo, no se penalizará el hecho de no solicitar estos destinos hasta el 30 de septiembre de cada año. Asimismo, se elimina la obligatoriedad de participar en los llamamientos de las plazas de un tercio que se oferten durante todo el curso. Además, como tercera medida, se elimina el requisito de disponibilidad ininterrumpida para la obtención de la puntuación en el apartado de disponibilidad.

Así, a partir de ahora el docente que un curso no esté disponible no sumará puntuación por ese curso, pero mantendrá la puntuación acumulada hasta ese momento. Por otra parte, la cuarta de las medidas recoge que los aspirantes que se hayan inscrito en los procedimientos selectivos y que no hayan podido presentarse a los mismos por coincidir la fecha y hora de la primera prueba con otras de otro cuerpo o especialidad docente de La Rioja, o por circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas, podrán incorporarse a las nuevas listas de las diferentes especialidades a las que se hayan inscrito.

Con este acuerdo, la Consejería de Educación también se compromete a que los profesores interinos del primer llamamiento de septiembre se incorporen a sus clases, al menos, con un día de antelación a la incorporación de los alumnos, siempre y cuando no existen razones organizativas que lo impidan, tal y como recoge otra de las medidas.

VALORACIÓN ANPE Y CSIF

Por su parte, Navas ha recordado que "es un acuerdo en el que hay que ceder ciertas partes de las pretensiones en aras de mejorar lo que teníamos". Ha recordado que "el colectivo de interinos lleva sin ver mejoras sustanciales desde la orden del 2016 y con el deterioro que tuvimos en los años 2010-2012, con lo cual este acuerdo sienta un cambio muy importante en las condiciones de este colectivo".

Ha destacado un cambio en el modelo del cobro del verano, ya que "ahora ya va a ser por días trabajados durante el curso, con lo cual un compañero interino no va a verse en la tesitura de que por un día o por tres o por cinco que le cesen durante el curso hasta ahora no cobraba el verano". "Esto va a permitir que dentro de cuatro cursos más de 200 personas, según los cálculos estimados por la Administración, puedan cobrar el verano", ha añadido.

Gómez, por su parte, ha asegurado que "este acuerdo entendemos que beneficia a los docentes interinos de La Rioja y, por lo tanto, da estabilidad al sistema educativo público riojano". Ha destacado que "una de las mejoras supone que los docentes interinos van a poder incorporarse al centro un día antes de la llegada de los alumnos a las aulas".

Ha concluido señalado que lo firmado "es un avance en positivo hacia las condiciones laborales de los docentes interinos fundamentalmente porque amplía las posibilidades de que vayan a cobrar el verano", si bien "el número de 255 días, en 2029 todavía es elevado", pero "seguiremos trabajando por mejorar sus condiciones".