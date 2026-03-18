CCOO asegura que el nuevo acuerdo de interinos "es insuficiente y no aborda los problemas estructurales"

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado la firma del Acuerdo de modificación de la Orden que regula las interinidades docentes en La Rioja, que han llevado a cabo hoy los sindicatos ANPE y CSIF con la Consejería de Educación y Empleo, por "considerarlo claramente insuficiente y por suponer, una vez más, un parche que no afronta los problemas estructurales que afectan al profesorado interino de la enseñanza pública riojana".

El sindicato, a través de un comunicado, ha explicado que ha participado activamente en el proceso de negociación y reconoce que algunas de las mejoras incorporadas al texto responden a propuestas defendidas por CCOO.

Entre ellas "se encuentra el reconocimiento de las vacaciones devengadas y no disfrutadas a efectos administrativos y salariales (CCOO ya teníamos casos judicializados); la eliminación de la obligatoriedad de aceptar jornadas de un tercio durante todo el curso; una mejor definición de las vacantes y de los puestos a cubrir por personal interino; y la posibilidad de acceder a las listas de interinos mediante la inscripción en las mismas y la presentación a una especialidad en La Rioja, entre otras mejoras".

Sin embargo, para CCOO estas medidas "no corrigen el problema de fondo: la Administración vuelve a optar por introducir cambios parciales en lugar de acometer la reforma integral que el sistema de interinidades necesita desde hace años".

El nuevo texto "mantiene situaciones de clara precariedad laboral", según el sindicato. En primer lugar, "sigue sin recuperarse una medida que ya existía en 2010: el cobro del verano para aquellas personas que hayan trabajado de manera continua o discontinua a lo largo del curso, tras 168 días de nombramiento".

"La negativa a restablecer esta garantía mantiene una situación de inestabilidad permanente para el profesorado interino y supone una pérdida directa de derechos laborales y salariales", ha apuntado. CCOO "sigue defendiendo la eliminación de los tercios de jornada y que se oferten, como mínimo, medias jornadas, sin ser obligatorias las parciales durante todo el curso".

El sindicato también critica que la Administración "haya ignorado reivindicaciones ampliamente respaldadas por el colectivo docente, como mantener la mejor nota obtenida en las cinco últimas convocatorias o en los últimos diez años, así como permitir que el profesorado pueda no presentarse a determinadas convocatorias de oposiciones sin ser penalizado en las listas".

A ello se suma "una cuestión especialmente grave: la posibilidad de acceder a las listas a través del Servicio Riojano de Empleo con todos los derechos, sin garantizar adecuadamente el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta situación resulta especialmente preocupante en determinadas especialidades de Formación Profesional, donde se requiere una capacitación técnica específica para poder impartir docencia con garantías", ha destacado.

CCOO recuerda que en los años 2012 y 2014 ya se firmaron acuerdos por otros sindicatos que tampoco abordaron la reforma necesaria de la Orden de Interinidades y que se limitaron a introducir ajustes parciales. Más de una década después, la historia vuelve a repetirse: "se vuelve a parchear el sistema sin afrontar los cambios profundos que el profesorado interino lleva años reclamando".

Por todo ello, el sindicato ha apuntado que "no puede respaldar un acuerdo que no mejora de manera sustancial las condiciones laborales y salariales del profesorado interino y que vuelve a aplazar una reforma estructural imprescindible. Comisiones Obreras lo deja claro: no firmará ningún acuerdo que consolide la precariedad en la enseñanza pública".

El sindicato, finalmente, ha señalado que "seguirá organizando al profesorado afectado y promoviendo las movilizaciones necesarias hasta lograr una regulación de las interinidades justa, transparente y estable que dignifique las condiciones del profesorado y refuerce el sistema educativo público de La Rioja".